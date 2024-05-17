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班禪喇嘛失蹤29年 西藏流亡政府期待與新政府合作

中央社／ 台北17日電

西藏精神領袖達賴喇嘛指定的11世班禪喇嘛，失蹤已滿29年。西藏台灣人權連線今日下午舉辦記者會，印度扎西倫布寺住持第五世喜嘉仁波切呼籲中國釋放班禪喇嘛，期盼台灣政府支持。

來台參加520總統就職典禮的「藏人行政中央」外交部長諾增卓瑪表示，期待與即將上任的賴清德總統能有更多合作。

西藏台灣人權連線17日下午主辦「立即釋放被消失29年的班禪喇嘛記者會」，邀請印度扎西倫布寺住持第五世喜嘉仁波切，及來台參加520總統就職典禮的藏人行政中央（CTA）外交部長諾增卓瑪、西藏人民議會副議長卓瑪次仁等人。

曾與第11世班禪喇嘛同在印度扎西倫布寺的第五世喜嘉仁波切表示，中國長期用政治化方式處理跟宗教息息相關的事情，身為佛教徒有必要為這件事進行呼籲。

他並向台灣政府、立法院及人民提出三項呼籲：第一，希望台灣政府及駐外單位呼籲盡快釋放班禪喇嘛，讓他繼續前一世的弘法偉業；第二，西藏面臨嚴重人權災難、兒童權利被剝奪等問題，希望台灣立法院能舉辦班禪喇嘛的生日慶祝會。第三，大家能支持之前達賴喇嘛提出的解決西藏問題的中間道路相關政策。

藏人行政中央外交部長諾增卓瑪表示，過去中國政府曾表示班禪喇嘛不想被打擾，但此後就未曾聽聞班禪喇嘛的消息；他呼籲國際社會要求中國政府釋放班禪喇嘛，給班禪需要的佛學教育。

諾增卓瑪表示，即將上任的總統賴清德對西藏議題有充足了解，他相信賴清德上任後在台灣政府能力所及、職權範圍之內會盡可能呼籲，也期待政府之間能有更多合作。

西藏人民議會副議長卓瑪次仁表示，從綁架6歲的班禪喇嘛事件上，可看出中國政府缺乏安全感，不只針對西藏的個人，更是要抹除所有西藏人的認同。他並提出警告，中國領導人習近平野心不止於此，關於擴張主義的思考也絕不會停止。

卓瑪次仁強調，中國身為聯合國常任理事國，更是聯合國人權理事會的成員國，都沒辦法讓外界得知班禪喇嘛的進一步消息，是非常荒謬的事情。

人權 西藏

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