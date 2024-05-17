普亭：俄支持中方在俄境內本地化生產 俄遠東與中國東北潛力巨大

在中國大陸進行第二天訪問行程的俄羅斯總統普亭，今天抵達東北城市哈爾濱，第八屆俄中博覽會和第四屆地方合作論壇開幕式。他在致詞時表示，俄羅斯支持中方在俄羅斯境內進行本地化生產的願望並願意為投資者提供優惠。普亭表示，「我們當然認為，深化俄羅斯遠東地區與中華人民共和國東北地區關係的潛力巨大。」

據俄羅斯衛星通訊社報導，普亭說，俄中在工業合作方面也在實施大規模的聯合項目，中國汽車工業集團在積極走向俄羅斯市場，製造遠程寬體客機、重型民用飛機的計劃也在推進。 他想強調，俄羅斯不僅歡迎中國企業在我們境內進行本地化生產的願意，而且還願意向中國投資者提供經濟優惠、幫助和支持，同時還將開放獨一無二的俄羅斯技術基地並提供我們高度專業化的人才。

他補充表示，在世界處於新技術革命門檻之際，俄羅斯和中國必須在高科技和創新領域不斷合作，聯合科學研究力量。

普亭表示，昨天晚上他與中國國家主席習近平詳細討論了俄中兩國多層次合作的前景問題。他說，俄羅斯和中國能夠一起實施最宏偉的計畫。「我們同中國國家主席習近平剛剛在昨天晚上的會談中討論了進一步發展這種密切和多層次的合作的前景。」

普亭邀請中國夥伴參加9月舉辦的東方經濟論壇，屆時將討論與俄羅斯的合作，包括在超前發展區進行合作。他表示：「我想藉此機會邀請中國朋友參加9月初在符拉迪沃斯托克（海參崴）舉行的第九屆東方經濟論壇。

他表示：「在眾多的博覽會活動、小組討論和研討會、圓桌會議中，俄羅斯和中國參與者能夠了解兩國巨大的經濟潛力，尋找新機會，以建立商業夥伴關係，吸引投資，交流技術，達成新的聯合項目和協議，我相信，這些合作項目和協議將得到俄羅斯和中國兩國政府的全力支持。」

普亭表示，已與中國國家主席習近平詳細地討論了在農工綜合體領域的合作問題，並指出俄中兩國實質上正在朝著建立「戰略生產夥伴關係」的方向前進。

他表示，俄中夥伴關係可靠保障能源安全、增進兩國人民的福祉。他說，「中俄牢不可割的伙伴關係直接促進了兩國經濟的增長，可靠地保障了能源安全，刺激了新產業和高薪工作崗位的創造，提高了我們公民的福祉和生活品質。

普亭表示，俄羅斯準備為中國經濟和城鎮提供環保、廉價的能源、光能和熱能。「俄羅斯準備好並且有能力不間斷、可靠地為中國經濟、企業、城鎮提供環保、價格可接受的能源、電力和熱能。」