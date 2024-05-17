快訊

不只被毆打虐待…2000名脫北女遭「緩慢處決」！北韓殘忍手段曝光

右手遭絞肉機夾住！高雄赤鬼牛排女員工臉色蒼白 人和機器一起送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宋濤：只要不分裂國家 很多事情都好商量、好解決

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦主任宋濤16日在福州表示，台灣任何政黨、團體，只要不分裂國家，很多事情都好商量、好解決。（圖／取自國台辦官網）
大陸國台辦主任宋濤16日在福州表示，台灣任何政黨、團體，只要不分裂國家，很多事情都好商量、好解決。（圖／取自國台辦官網）

準總統賴清德即將就任，而大陸國台辦主任宋濤16日在福州舉行的海交會上表示，台灣任何政黨與團體，只要不分裂國家、認同兩岸都是中國人，很多事都好商量、好解決。

據國台辦官網消息，宋濤16日在福州舉辦的第二十六屆海峽兩岸經貿交易會開幕式上表示，大陸領導人習近平在北京會見馬英九先生一行並發表重要講話，指明了兩岸關係發展的方向與前景，對兩岸關係發展具有重大意義和深遠影響。他強調，台灣任何政黨、團體，只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，交流交往就不存在障礙，很多事情都好商量、好解決。

宋濤也警告，如果頑固堅持「台獨」立場，「台灣的民生福祉和台海的和平穩定就得不到保障」。強調「希望廣大台灣同胞與我們一起，堅持體現一個中國原則的『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，有力維護台海和平穩定，推動兩岸關係沿著和平發展的正確方向前進」。

中共福建省委書記周祖翼則提到，福建將持續推動兩岸經貿合作越走越實，「助力台灣產業和企業融入大陸內需市場，鼓勵和支持福建企業赴台投資發展，推動優勢互補，促進互利共贏」。

他並表示福建將持續推動兩岸同胞福祉越來越好，擴大同等待遇清單涵蓋範圍，完善台胞台企權益保障協調聯動機制，為台胞來福建學習、就業、創業、生活提供更多優質便利服務。

台獨 宋濤 福建

延伸閱讀

傅崐萁出訪 柯文哲：陸若梭哈「這3張牌」 就換台灣壓力大

陸若對傅崐萁出「這3張牌」 柯文哲：到時換台灣壓力大

幕後／傅崐萁宣布25日率團訪陸 多名藍委感壓力取消

馬英九在習面前說「一中各表」 台灣訪客第一人

相關新聞

普亭：俄支持中方在俄境內本地化生產 俄遠東與中國東北潛力巨大

在中國大陸進行第二天訪問行程的俄羅斯總統普亭，今天抵達東北城市哈爾濱，第八屆俄中博覽會和第四屆地方合作論壇開幕式。他在致...

台美海軍四月軍演 陸國防部：必將堅決果斷予以回擊

5月17日下午，大陸國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。對於美媒報導我駐檀香山台北經濟文化...

福建艦海試向南海各方發信號？ 陸國防部：不針對任何特定國家

大陸國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛大校今天下午就近期涉軍問題發布消息時，針對大陸第三艘航母福建艦選在美菲肩併肩聯...

美菲聯演擊沈中國製造船艦 陸國防部：典型阿Q精神勝利法

據大陸國防部網站，5月17日下午，國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。對於菲律賓總統小馬可...

允地方政府買房救市 陸國務院：可以合理價收購商品房

大陸房地產市場低迷，拖累經濟成長與信心。在過去兩年一波波措施未能扭轉房市頹勢後，大陸國務院今天發聲表示，商品房庫存較多城...

宋濤：只要不分裂國家 很多事情都好商量、好解決

準總統賴清德即將就任，而大陸國台辦主任宋濤16日在福州舉行的海交會上表示，台灣任何政黨與團體，只要不分裂國家、認同兩岸都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。