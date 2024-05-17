快訊

不只被毆打虐待…2000名脫北女遭「緩慢處決」！北韓殘忍手段曝光

右手遭絞肉機夾住！高雄赤鬼牛排女員工臉色蒼白 人和機器一起送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台美海軍四月軍演 陸國防部：必將堅決果斷予以回擊

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
5月17日下午，國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。　　大陸國防部網站
5月17日下午，國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。　　大陸國防部網站

5月17日下午，大陸國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。對於美媒報導我駐檀香山台北經濟文化辦事處武官尋求增員以與美軍印太總部情報共享，及台美海軍四月曾聯合軍演，張曉剛表示，民進黨當局與外部勢力勾連作亂，妄圖「倚美謀獨」「以武拒統」，必遭失敗。中方對一切「台獨」分裂活動和外部縱容支持，必將堅決果斷予以回擊。

記者問，根據美國媒體報導，台灣當局尋求將「駐檀香山台北經文處」所謂武官數量由4名增至10名，密切同美軍印太總部協調和情報共享。另據報導，台灣與美國海軍4月在西太平洋進行聯合軍演。請問對此有何評論？

張曉剛回應，我們注意到有關報道。民進黨當局與外部勢力勾連作亂，妄圖「倚美謀獨」「以武拒統」，必遭失敗。

他說，美方應充分認清台灣問題的高度敏感性，停止與中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，切實將不支持「台獨」的承諾落到實處。他表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，中方對一切「台獨」分裂活動和外部縱容支持，必將堅決果斷予以回擊。

台獨 國防部 美國

延伸閱讀

美中重啟印太事務溝通！雙方國防高層視訊通話 加強接觸最新舉措

我海軍與美艦「不期而遇」共同操演 國防部回應了

路透：美台4月悄悄在西太平洋舉行聯合軍演

美艦昨通過台海 國防部：例行活動 應與520無關

相關新聞

普亭：俄支持中方在俄境內本地化生產 俄遠東與中國東北潛力巨大

在中國大陸進行第二天訪問行程的俄羅斯總統普亭，今天抵達東北城市哈爾濱，第八屆俄中博覽會和第四屆地方合作論壇開幕式。他在致...

宋濤：只要不分裂國家 很多事情都好商量、好解決

準總統賴清德即將就任，而大陸國台辦主任宋濤16日在福州舉行的海交會上表示，台灣任何政黨與團體，只要不分裂國家、認同兩岸都...

台美海軍四月軍演 陸國防部：必將堅決果斷予以回擊

5月17日下午，大陸國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。對於美媒報導我駐檀香山台北經濟文化...

國台辦懲戒台5名嘴 記協：不該變成另一個富察案

中國大陸國台辦點名「懲戒」台灣5名政治評論員，台灣新聞記者協會今天發布3點聲明，呼籲國台辦公布案情實際內容、勿意圖藉本案...

福建艦海試向南海各方發信號？ 陸國防部：不針對任何特定國家

大陸國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛大校今天下午就近期涉軍問題發布消息時，針對大陸第三艘航母福建艦選在美菲肩併肩聯...

允地方政府買房救市 陸國務院：可以合理價收購商品房

大陸房地產市場低迷，拖累經濟成長與信心。在過去兩年一波波措施未能扭轉房市頹勢後，大陸國務院今天發聲表示，商品房庫存較多城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。