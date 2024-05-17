台美海軍四月軍演 陸國防部：必將堅決果斷予以回擊

5月17日下午，大陸國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。對於美媒報導我駐檀香山台北經濟文化辦事處武官尋求增員以與美軍印太總部情報共享，及台美海軍四月曾聯合軍演，張曉剛表示，民進黨當局與外部勢力勾連作亂，妄圖「倚美謀獨」「以武拒統」，必遭失敗。中方對一切「台獨」分裂活動和外部縱容支持，必將堅決果斷予以回擊。

記者問，根據美國媒體報導，台灣當局尋求將「駐檀香山台北經文處」所謂武官數量由4名增至10名，密切同美軍印太總部協調和情報共享。另據報導，台灣與美國海軍4月在西太平洋進行聯合軍演。請問對此有何評論？

張曉剛回應，我們注意到有關報道。民進黨當局與外部勢力勾連作亂，妄圖「倚美謀獨」「以武拒統」，必遭失敗。

他說，美方應充分認清台灣問題的高度敏感性，停止與中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，切實將不支持「台獨」的承諾落到實處。他表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，中方對一切「台獨」分裂活動和外部縱容支持，必將堅決果斷予以回擊。