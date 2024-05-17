福建艦海試向南海各方發信號？　陸國防部：不針對任何特定國家

大陸國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛大校今天下午就近期涉軍問題發布消息時，針對大陸第三艘航母福建艦選在美菲肩併肩聯演首航（海試），是否是向南海各方發出信號？他表示，福建艦航行試驗是建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標、地區和國家。

記者問，前不久中國第三艘航母福建艦完成首航試驗，有媒體評論稱，這是中國大規模海軍建設的關鍵步驟，選在美菲「肩並肩」聯演時首航有向南海各方發信號之意，表明中國已做好戰鬥準備。請問對此有何評論？

張曉剛回稱，近日，我國第三艘航母福建艦圓滿完成首次航行試驗，對動力、電力等系統設備進行了一系列測試，達到預期效果，下步將按既定計劃展開後續試驗。福建艦航行試驗是建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標、地區和國家。

他說，中國自主發展建造航母，是維護國家主權、安全、發展利益的需要。中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性的國防政策，這是堅定不移的。

另被問到，據報導美國「哈爾西號」飛彈驅逐艦近日過航台灣海峽，衝闖中國西沙領海，聲稱根據《聯合國海洋法公約》在西沙劃設直線基線是非法的，美將在國際法允許的任何地方航行、飛行和開展行動，中方有何評論？他則表示，關於美艦過航台灣海峽，擅闖西沙內水、領海並公開炒作，我們對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，東部戰區、南部戰區新聞發言人也作了回應。

張曉剛表示，在當前台海局勢下，美方蓄意挑釁滋事，威脅中國主權安全，向「台獨」勢力傳遞錯誤訊號，破壞區域和平穩定。西沙群島是中國固有領土，中國政府早在1996年就公佈了西沙群島的領海基線，相關做法符合國際法和國際實踐。美方不是《聯合國海洋法公約》締約國，卻一再拿《公約》說事，甚至派遣軍艦擅闖西沙內水、領海，是侵犯中國主權、威脅中國國家安全、危害地區和平穩定的挑釁行動，是典型的霸權霸道行為。

他表示，美方上述錯誤行徑不利於維持中美兩國兩國關係止跌企穩的態勢。中國人民解放軍時時刻刻保持高度戒備，堅決反制任何侵權挑釁行徑，堅決維護國家主權和領土完整。