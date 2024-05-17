允地方政府買房救市 陸國務院：可以合理價收購商品房

大陸房地產市場低迷，拖累經濟成長與信心。在過去兩年一波波措施未能扭轉房市頹勢後，大陸國務院今天發聲表示，商品房庫存較多城市，政府可以需定購，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住宅，意即允許地方收購過剩住房，或成為迄今以來最強而有力的救市措施。

新華社報導，「全國切實做好保交房工作」視訊會議17日在北京召開，大陸國務院副總理何立峰出席會議並講話。他要求深入貫徹落實中央政治局會議部署，繼續堅持因城施策，打好商品住房爛尾風險處置攻堅戰，紮實推動保交房、消化存量商品房等重點工作。

何立峰表示，房地產關係民眾切身利益和經濟社會發展大局，目前要著力分類推進在建已售難交付商品房項目處置，全力支持應續建項目融資和竣工交付，保障購屋人合法權益。

何立峰指出，相關地方政府應從實際出發，酌情以收回、收購等方式妥善處置已出讓的閒置存量住宅用地，以幫助資金困難房企解困。商品房庫存較多城市，政府可以需定購，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住宅。

何立峰還表示，要繼續做好房地產企業債務風險防範處置，紮實推動保障性住宅建設、城中村改造和「平急兩用」公共基礎建設「三大工程」。

何立峰要求，要壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，加強統籌協調，充分發揮城市房地產融資協調機制、再貸款政策等作用，加強對城市和房地產企業的指導支持，有力有序有效推進保交房各項工作。