美菲聯演擊沈中國製造船艦 陸國防部：典型阿Q精神勝利法

據大陸國防部網站，5月17日下午，國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。對於菲律賓總統小馬可仕表示菲律賓不要用任何進攻裝備攻擊任何人，但又在與美聯時擊沈中國製造船隻，張曉剛表示，菲方有關言行自相矛盾、不攻自破。美菲聯演項目也只是典型的阿Q精神勝利法。至於中菲之間就仁愛礁達成君子協定、諒解和新模式被菲方否認，他也表示，在鐵證如山的事實面前，菲方百般抵賴狡辯，信譽何在？

媒體記者問到，菲總統近日聲稱，無意挑起或加劇南海緊張局勢，不會使用水砲或任何進攻裝備攻擊任何人。但媒體報導今年美菲「肩並肩」聯演，在沙盤上出現了外形疑似「遼寧艦」的航空母艦模型，也組織了擊沉中國製造的船隻演練。請問中方對此有何評論？

張曉剛表示，菲方有關言行自相矛盾、不攻自破。在南海問題上，到底是誰在說一套、做一套？是誰在主動挑釁、製造事端？又是誰在搞陣營對抗、加劇南海緊張局勢？世人看得一清二楚。

他說，至於美菲聯演練有關課目，那更是典型的阿Q精神勝利法。中國軍隊歷來不惹事、不怕事，有人若想扯虎皮拉大旗、拉幫結派對中方進行脅迫施壓，那完全是打錯了算盤。我們正告菲方不要輕舉妄動，停止一切侵權挑釁行徑。中國將繼續採取堅決果斷措施，堅決捍衛自身領土主權和海洋權益，維護南海和平穩定。

而記者問到，菲防長近日稱，菲國防部從未參與任何與中方達成的仁愛礁內部協定。菲外交部稱，馬可仕政府任何內閣級官員均未同意關於中菲仁愛礁的提議。請問中方對此有何評論？

張曉剛則表示，近段時間以來，外交部發言人曾多次介紹中菲關於管控仁愛礁局勢的基本事實，中國駐菲使館公佈了中菲雙方就管控仁愛礁溝通的相關內容，有關事實經緯清楚、證據確鑿、不容否認。

他說，值得指出的是，中方基於人道主義考慮，與菲方就仁愛礁問題達成的「君子協定」、內部諒解和「新模式」，有利於管控分歧、避免衝突、建立互信，維護相關海域和平穩定。在鐵證如山的事實面前，菲方百般抵賴狡辯，欺騙菲民眾、誤導國際社會，信譽何在、意欲何為？

他表示，人無信不立，國無信不強。中方敦促菲方遵守國際交往基本準則，停止虛假敘事、無理取鬧，否則只會搬起石頭砸自己的腳，最終會得不償失。