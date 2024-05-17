國台辦懲戒台5名嘴 記協：不該變成另一個富察案
中國大陸國台辦點名「懲戒」台灣5名政治評論員，台灣新聞記者協會今天發布3點聲明，呼籲國台辦公布案情實際內容、勿意圖藉本案造成寒蟬效應，並變成另一個「富察案」。
台灣記協今天表示，國台辦指控5名政治評論人蓄意編造虛假負面資訊，但並沒有公布實際內容，就新聞傳播實務而言，國台辦認為的負面資訊通常是消息本身有誤，或是評論不被中國所喜，若消息有誤可以要求更正，若不喜評論，根據言論自由原則，任何言論都該被尊重。
台灣記協指出，國台辦指強力處罰卻沒說明，是在對新聞機構和記者之間製造「寒蟬效應」，此案只是冰山一角，中國之手早伸進台灣的傳播、文化領域，「國台辦打電話向台灣媒體『關切』新聞報導內容及走向的消息，在業界時有所聞。」
除此之外，台灣八旗文化總編輯富察返中探親，卻被中國當局依「國安理由」逮捕、留置超過1年，至今案情不明，更讓台灣相關領域工作人員為之震驚。
台灣記協呼籲中國政府謹慎行使權力，此案不能變成另一個「富察案」，否則中國只會人權議題上再添一筆劣跡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言