中美國防高層視訊通話 陸：美台軍事勾連破壞台海穩定

據大陸國防部網站，中共中央軍委國際軍事合作辦公室領導16日晚間應約與美國助理國防部長視訊通話，中方強調，美台軍事勾連與「台獨」勢力分裂行徑是破壞當前台海穩定的主要亂源，中國軍隊捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。中方並強調，美方插手慫恿「代理人」在南海搬弄是非、挑起爭端；若一意孤行，必將遭到中方堅決反制。

根據外電報導，美國國防部表示，參與這場會晤的是美國印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner），以及中共中央軍委國際軍事合作辦公室主任李斌。這通電話在台灣新政府520上任前夕，以及近期南海局勢升溫之際進行。

據大陸國防部發布，中方指出，在兩國元首戰略引領下，中美兩軍加強溝通交流，為兩軍關係注入正面因素，局面得來不易、值得雙方珍惜。兩軍應堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，這才是正確的相處之道。

就台海問題，中方強調，美台軍事勾連、「台獨」勢力分裂行徑是破壞當前台海穩定的主要亂源，中國軍隊捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。

就南海情勢，中方強調，美方插手慫恿「代理人」在南海搬弄是非、挑起爭端，中方維權行動完全正當合法；美方部署陸基中導嚴重危害區域安全，若一意孤行，必將遭到中方堅決反制。大陸國防部表示，雙方也就其他問題交換了意見。

據報導，美國國防部表示，瑞特納對李斌強調，美國仍致力遵守以台灣關係法、美中三項公報、美國對台六項保證為基礎的一中政策，同時重申維持台海和平與穩定的重要性。

金融時報報導，這是美國總統拜登與大陸國家主席習近平去年11月在舊金山舉行峰會與達成協議後，美中兩國軍方重啟溝通的最新舉措。

值得關注的是，路透今天引述美國官員報導，美國國防部長奧斯丁將在5月底於新加坡舉行的「香格里拉對話」期間，與大陸國防部長董軍會面。儘管兩人已在上月透過通話，但這次會議將是中美防長兩年來首次實體會晤。