不干涉內政是中國外交傳統 謝鋒：中國不會干預美國大選

據大陸駐美大使館網站，2024年5月16日，中國駐美國大使館舉辦《我的中國相簿》頒獎典禮暨線下故事分享活動，大陸駐美大使謝鋒大使出席並致詞。謝鋒說，今年是美國大選年，不干涉內政是中國外交的傳統，中國不會干預美國大選，同時我們堅決反對美方在選舉年操弄中國議題、損害中國利益、消費中美關係。美方應該排除國內政治幹干擾，停止為中美關係設置新的障礙。

謝鋒並指出，美方濫用301關稅複審程序，進一步提高對自華進口的電動車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體等產品的加徵關稅，打著公平競爭的幌子搞保護主義，真正目的是打壓中國新能源等產業，遏止中國高品質發展，透過競相對華示強撈取選票。

他說，美國對華貿易戰打了6年，結果美貿易逆差不降反升了2000億美元，物價上漲加劇通貨膨脹，到頭來買單的是美國消費者，吃虧的是美國企業，衝擊的是國際經貿秩序。在全球化時代開倒車不得人心，升級貿易戰、產業戰、科技戰，阻擋不了中國的發展，只會搬石頭砸自己的腳。

謝鋒強調，「中國產能過剩」是個偽命題。比較優勢是經濟學的基本原理。在開放的市場經濟條件下，各國發揮比較優勢，形成不同的國際產業分工，透過國際貿易互通有無、互利互補。如果一國產品和服務優質高效、競爭力強就被稱為產能過剩，如果一國生產超出本國所需就被認定為產能過剩，那國際貿易還有什麼意義？

他表示，中國新能源產品廣受歡迎，靠的是持續技術創新、完整產供鏈體系和充分市場競爭，靠的是中國人民努力奮鬥。在全球綠色轉型背景下，以新能源汽車為代表的中國「新三樣」都是稀缺產能、優質產能，既滿足中國市場需求，彌補了全球新能源供需缺口，也為實現全球節能減排降碳作出巨大貢獻。這樣利己利人利大家的優質產能為什麼要打壓？

謝鋒指出，習近平主席說：「中國人重情講義，我們不會忘記老朋友」。自2019年以來，中國駐美使領館與《中國日報》連續五年舉辦《我的中國相簿》活動，用圖片、視頻定格下一幀幀中美人民友好交往的溫情瞬間。他表示，相簿見證了我們以心相交、跨越隔閡的歷程。

他舉例說，1985年，三十歲出頭的縣委書記習近平訪美，在艾奧瓦州受到了德沃切克一家、蘭蒂女士等的熱情款待。 2012年，時任國家副主席習近平再度訪美時，刻意冒雪重返馬斯卡廷，與老友重逢。去年11月，習近平主席與蘭蒂女士、奎因大使等老友在舊金山溫暖重逢，再度上演「老友記」。這樣的故事還有很多。

謝鋒表示，我們要正確認知彼此，當朋友而非當對手。認知問題如同中美關係這棵大樹的「根」，根紮好了，樹自然會鬱鬱蔥蔥，碩果累累；根扎歪了，結出來的只會是苦果惡果。

謝鋒強調，中美兩國人民都是偉大的人民，都同樣熱愛和平、追求繁榮、期盼合作，對美好生活的嚮往是相通的。中美人民完全可以跨越制度、文化、語言的差異，建立深厚的友誼。戰爭年代，中美曾並肩作戰；和平年代，中美也應當做合作夥伴。