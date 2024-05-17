快訊

偷襲狂奔畫面曝光！郭國文搶「周萬來提案文件」 藍委一片驚呼擋不住

蔡總統執政8年台股業績 分析師憂心：AI大趨勢萬事具備最怕欠這東風

再撂狠話！藍綠白議場大亂鬥 吳思瑤：暴力與否在韓國瑜一念之間

美國助理防長與中共軍方高層通話談南海

中央社／ 台北17日電

金融時報報導，主管印太事務的美國助理國防部長瑞特納16日與中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室主任李斌少將通話，是2019年以來該職位任職者之間首次交流。瑞特納表達對中國針對在南海合法作業的菲律賓船隻採取危險行動的擔憂。

金融時報17日報導，瑞特納（Ely Ratner）16日與李斌通話。一名美國國防部官員表示，「我們看到美國和中國國防和軍事領導人在多個層面上坦誠對話的價值，這為官員提供了坦誠討論雙方關切問題的機會」，並指開放軍方之間的溝通管道對防止競爭演變成衝突非常重要。

該美國國防部官員表示，瑞特納與李斌的通話顯示，美國致力於落實美國總統拜登加強雙方軍事交流的方向。

報導引述五角大廈表示，瑞特納利用與李斌通話，表達了對「中國針對在南海合法作業的菲律賓船隻採取危險行動」的擔憂。

中國國防部官方微博17日公布，中共中央軍委國際軍事合作辦公室領導16日應約與美國助理國防部長視訊通話。

中方指出，在兩國元首戰略引領下，中美兩軍加強溝通交流，為兩軍關係注入積極因素，局面來之不易。兩軍應堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，才是正確相處之道。

中方強調，美台軍事勾連、「台獨」勢力分裂行徑是破壞當前台海穩定的主要亂源，中國軍隊捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移；美方插手慫恿「代理人」在南海搬弄是非、挑起爭端，中方維權行動完全正當合法；美方部署陸基中程飛彈嚴重危害地區安全，如果一意孤行，必將遭到中方堅決反制。

中國國防部表示，雙方還就其他問題交換了意見。

金融時報在報導中也提到，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將於本月底在新加坡舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）中，與中國防長董軍會晤，這將是美中防長2年來首次面對面交流。奧斯汀上月曾與董軍通話。

南海 國防部 美國

延伸閱讀

環時：美頻拒簽、無端滋擾、盤查、遣返 中留生掀寒蟬效應

解密旅客暑期旅遊喜好 長線最愛「美國Top 5熱門城市」大公開

中國留學生刷爆百萬逃回中? 網炸鍋疑段子

憂國安 雷蒙多：今秋對中聯網汽車發限制令

相關新聞

允地方政府買房救市 陸國務院：可以合理價收購商品房

大陸房地產市場低迷，拖累經濟成長與信心。在過去兩年一波波措施未能扭轉房市頹勢後，大陸國務院今天發聲表示，商品房庫存較多城...

美菲聯演擊沈中國製造船艦 陸國防部：典型阿Q精神勝利法

據大陸國防部網站，5月17日下午，國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。對於菲律賓總統小馬可...

中美國防高層視訊通話 陸：美台軍事勾連破壞台海穩定

據大陸國防部網站，中共中央軍委國際軍事合作辦公室領導16日晚間應約與美國助理國防部長視訊通話，中方強調，美台軍事勾連與「...

不干涉內政是中國外交傳統 謝鋒：中國不會干預美國大選

據大陸駐美大使館網站，2024年5月16日，中國駐美國大使館舉辦《我的中國相簿》頒獎典禮暨線下故事分享活動，大陸駐美大使...

國台辦懲戒台5名嘴 記協：不該變成另一個富察案

中國大陸國台辦點名「懲戒」台灣5名政治評論員，台灣新聞記者協會今天發布3點聲明，呼籲國台辦公布案情實際內容、勿意圖藉本案...

福建艦海試向南海各方發信號？　陸國防部：不針對任何特定國家

大陸國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛大校今天下午就近期涉軍問題發布消息時，針對大陸第三艘航母福建艦選在美菲肩併肩聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。