中英軍事視訊通話！劉振立與英參謀長溝通加強兩軍合作

儘管中英關係近段時間以來因為香港情勢、間諜案掀起陣陣波瀾，但兩國近日在軍事領域上有了最新互動。根據大陸國防部網站，中共中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立15日與英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）舉行了視訊通話。

大陸國防部17日中午在官網發布了這項訊息。就雙方會談內容，新聞稿僅簡單寫道，「雙方就兩國兩軍關係、國際及區域情勢等交換意見，就加強兩軍交流合作進行溝通」。此外，新聞稿也未透露是中方是否為「應約」通話。

截至目前，英國國防部尚未在官網上發布中英參謀長視訊通話的聲明。

事實上，中英兩軍近年來保持交流合作。雙方自2002年起建立國防磋商機制，於2010年改為國防戰略磋商，截至目前已舉行9次，最近一次磋商於去年6月在英召開。大陸國防部當時稱，中方與外方重點就發展雙邊防務關係進行商討，圍繞共同關心的國際和區域安全問題深入交換意見，增進了雙方了解並互信。

此外，在新冠疫情之前，中英兩軍高層具有互訪的慣例。最近一次是時任中共空軍政委于忠福於2018年率團訪英，出席英國空軍成立100週年系列慶典；時任英國空軍參謀長希利爾於2019年訪中。

至於上一次中英參謀長會談，要回溯到2021年9月。當時由時任中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長李作成應約與英國國防參謀長卡特視訊通話。李作成當時說，未來兩軍應加強戰略溝通、維持機制化交流、拓展務實合作，推動兩軍關係健康穩定發展。