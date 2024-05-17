習蒲小範圍會晤談烏 習稱新型安全架構為根本解方

新華社今日報導，中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭16日於北京中南海舉行小範圍會晤。習近平提到解決「烏克蘭危機」的根本之策是推動建構新型安全架構，並支持舉行俄烏雙方認可的國際和會。

據新華社今天報導，習近平16日於北京中南海與蒲亭（Vladimir Putin）舉行小範圍會晤，雙方就烏克蘭局勢深入交換意見。

習近平表示，解決「烏克蘭危機」的根本之策是推動建構均衡、有效、可持續的新型安全架構。中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有方案的國際和會，推動早日政治解決「烏克蘭問題」，並指中方願繼續為此發揮建設性作用。

報導引述蒲亭表示，俄方致力通過政治談判解決「烏克蘭問題」，願意展現誠意，並就此與中方繼續保持密切溝通，及歡迎中方為政治解決「烏克蘭問題」繼續發揮重要建設性作用。

針對國際局勢，習近平表示，將努力推進高質量發展和中國式現代化，中方願與俄羅斯以及其他國家一同加強團結合作，引領全球治理正確方向。

報導稱，蒲亭表示，沒有任何勢力能夠遏制中國發展進步，指俄方願與中國和其他「全球南方」國家加強合作。

習近平最後提到，這些年與蒲亭進行多次會面，每次交流都坦誠深入、富有成果，願與蒲亭繼續保持緊密聯繫，共同為中俄關係發展把握好方向，引領新時代中俄全面戰略協作夥伴關係行穩致遠。

蒲亭則表示，雙方交流很深入，也很有意義，願與習近平繼續保持密切溝通，確保俄中全面戰略協作夥伴關係深入發展。

報導描述，習近平在瀛台橋前迎接蒲亭，兩人臨水而坐，在輕鬆的氛圍中就戰略性問題深入交流。出席者包括中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅。