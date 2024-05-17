快訊

荷包哭了！ 50嵐「4縣市」6月1日起上漲5元 只有「這品項」不漲

台股收2萬1258點 蔡英文執政8年指數漲1.6倍

南韓軍方：北韓朝日本海發射不明彈道飛彈

習蒲小範圍會晤談烏 習稱新型安全架構為根本解方

中央社／ 台北17日電

新華社今日報導，中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭16日於北京中南海舉行小範圍會晤。習近平提到解決「烏克蘭危機」的根本之策是推動建構新型安全架構，並支持舉行俄烏雙方認可的國際和會。

據新華社今天報導，習近平16日於北京中南海與蒲亭（Vladimir Putin）舉行小範圍會晤，雙方就烏克蘭局勢深入交換意見。

習近平表示，解決「烏克蘭危機」的根本之策是推動建構均衡、有效、可持續的新型安全架構。中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有方案的國際和會，推動早日政治解決「烏克蘭問題」，並指中方願繼續為此發揮建設性作用。

報導引述蒲亭表示，俄方致力通過政治談判解決「烏克蘭問題」，願意展現誠意，並就此與中方繼續保持密切溝通，及歡迎中方為政治解決「烏克蘭問題」繼續發揮重要建設性作用。

針對國際局勢，習近平表示，將努力推進高質量發展和中國式現代化，中方願與俄羅斯以及其他國家一同加強團結合作，引領全球治理正確方向。

報導稱，蒲亭表示，沒有任何勢力能夠遏制中國發展進步，指俄方願與中國和其他「全球南方」國家加強合作。

習近平最後提到，這些年與蒲亭進行多次會面，每次交流都坦誠深入、富有成果，願與蒲亭繼續保持緊密聯繫，共同為中俄關係發展把握好方向，引領新時代中俄全面戰略協作夥伴關係行穩致遠。

蒲亭則表示，雙方交流很深入，也很有意義，願與習近平繼續保持密切溝通，確保俄中全面戰略協作夥伴關係深入發展。

報導描述，習近平在瀛台橋前迎接蒲亭，兩人臨水而坐，在輕鬆的氛圍中就戰略性問題深入交流。出席者包括中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅。

烏克蘭 習近平 蒲亭

延伸閱讀

分析：中俄雖簽全面深化合作聲明 但絕非無上限

談習普會 美國：中國不可得兼西方與俄羅斯

習普小範圍會晤 習：解決烏危機根本之策是建構新型安全架構

「中國是好鄰居」 普亭著迷大陸武術 稱家人正在學中文

相關新聞

擴充規模史上最大！涉強迫勞動 美再制裁26家陸企

美國政府16日再以涉及強迫勞動為由，宣布增加禁止26家大陸棉花貿易商或倉儲設施進口產品，其中有21家被認定在批發市場上獲...

中英軍事視訊通話！劉振立與英參謀長溝通加強兩軍合作

儘管中英關係近段時間以來因為香港情勢、間諜案掀起陣陣波瀾，但兩國近日在軍事領域上有了最新互動。根據大陸國防部網站，中共中...

環時：美頻拒簽、無端滋擾、盤查、遣返 中留生掀寒蟬效應

據中國官媒調查，近期美國邊境執法人員持續無端滋擾、盤查、遣返中國來美人員特別是留學生和學者，在廣大中國學生中產生了「寒蟬...

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

自去年以來，被視為中國版Instagram的社群媒體平台「小紅書」上，附有「留學斷供」標籤的貼文，已經超過420萬則。愈...

中國留學生刷爆百萬逃回中? 網炸鍋疑段子

一名留學美國的中國學生近日在社交平台發文，自曝自己畢業前「刷爆」美國某些銀行的信用卡，金額達14萬美元（約101萬人民幣...

拒給普亭面子？外媒：習近平不會軍援

俄羅斯總統普亭率團訪華，外界普遍猜測普亭此行是為尋求中國國家主席習近平在俄烏戰爭中對俄國的軍事與經濟援助。不過外媒分析大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。