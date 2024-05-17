分析：中俄雖簽全面深化合作聲明 但絕非無上限

俄國總統蒲亭訪中與中共領導人習近平簽署全面深化合作夥伴關係聲明，但分析指出，中俄友好絕非無上限，尤其當前各方密切關注的俄烏戰爭，習近平當然不可能在這場戰事中無上限支持蒲亭。

蒲亭（Vladimir Putin）與習近平16日簽署，長達1萬2000字的「中華人民共和國和俄羅斯聯邦在兩國建交75週年之際，關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。

美國之音（VOA）16日報導，分析人士表示，雖然中俄一再表明雙方關係有多好，但是絕非無上限，尤其眼下各方均關注，中國在俄烏戰爭中到底扮演什麼樣角色，習近平當然也不可能在這場戰事中無上限支持蒲亭。

華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）東亞計畫共同主任孫韻指出，為了避免在與美國的大國競爭中被孤立，中國還是得支持俄羅斯，但習近平不會為蒲亭所發起的戰爭買單，一切都還是從自身國家利益考量出發。

日本國際教養大學中國研究助理教授陳宥樺指出，中俄多次公開讚揚雙方的關係，堆砌各種華麗詞彙描述這個戰略夥伴關係，也就代表實質上是同床異夢，因此必須刻意去維持這種緊密的同盟形象。

他說，習近平把歐洲行排在蒲亭訪中前，代表他決定要收集歐洲領導人的意見傳達給蒲亭，凸顯出北京在一定程度上要把西方的要求納入考量。否則習普會應排在歐洲行之前，藉此向歐洲領導人表明中俄同盟堅不可摧。

雖然分析不認為這次「習普會」可望達成諸多具體成果，但蒲亭勞師動眾出訪，習近平不可能什麼好處都不給。

台灣國防安全研究院副研究員劉蕭翔表示，真正重要的交易可能早在行前就已談妥，只是各方無從得知，例如蒲亭輕描淡寫提到中俄正在「深化和平核合作」，這將是接下來的國際觀察重點。

劉蕭翔說:「就好比說先講的中俄太空合作，或者是這次的和平核子合作，他們特地強調是核子方面的和平合作，此地無銀三百兩嗎？其實有點像玩戰略模糊，你越講反話，讓人越提心吊膽。」