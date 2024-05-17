港人在惡劣天氣下追風逐浪 可被判囚

香港當局近日公布連串應對惡劣天氣的措施，當中一項是禁止市民在惡劣天氣之下前往海邊及危險山區追風逐浪，不聽勸告者可被判罰款及監禁14天。

香港去年接連出現惡劣天氣，9月更曾發生「500年一遇」的雨災，期間卻有不少市民犯險，到海邊及危險山區追風逐浪，親身感受大自然的力量，但也因此有人受困，最後報警求助，需要警員、消防員及醫護人員出動拯救。

2017年，曾有消防員因為拯救被困者而跌死。

針對香港近幾年不斷出現大雨、淹水及山泥傾瀉等異常情況，港府昨天公布多項應對措施，其中一項是在惡劣天氣之下授權當局關閉海灘或郊野公園，若有人未經許可進入，即屬違法，可被罰港幣2000元（新台幣8000元）及監禁14天。

政務司司長陳國基昨天公布相關措施時說，過往不時有人在颱風下追風逐浪，以身犯險。他說，當局執法時會情理兼備，屢勸不改才會執法，以起阻嚇作用。

據公布，截至去年9月的3年內，當局曾在山區或水上採取了35次救援行動，被困者全都是在惡劣天氣之下以身犯險。