擴充規模史上最大！涉強迫勞動 美再制裁26家陸企

美國政府16日再以涉及強迫勞動為由，宣布增加禁止26家大陸棉花貿易商或倉儲設施進口產品，其中有21家被認定在批發市場上獲取及販售新疆棉，其餘5家也被發現採購新疆棉，禁令將於17日生效。美國國土安全部指出，此次公告的清單是規模最大的一次擴充。

路透報導，美國16日宣布擴充「防止維吾爾人強迫勞動法實體清單」（Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List）。美國國土安全部在聲明中說，被加列入清單的棉花製造商總部不在新疆，但其棉花來自新疆。

美國國土安全部強調，對這批企業的禁令將提高供應鏈的透明度，確保負責任的企業能夠對其供應鏈進行盡職調查，以確保其中不包括使用強迫勞動製造的商品。

據報導，中國大陸駐美大使館發言人對此批評稱，所謂的「維吾爾強迫勞動預防法案」只是美國少數政客破壞新疆穩定、遏制中國發展的工具。

此實體清單自2021年通過以來，美國政府已經限制了65家實體的進口。美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，美國將繼續執行其紡織品執法戰略，並「讓中國為剝削和虐待維吾爾人負責」。