歐盟執委會對中國馬口鐵展開反傾銷調查

據路透社，歐盟執委會對來自中國的鍍錫鋼鐵扁材（俗稱馬口鐵）展開調查，以評估進口到歐盟的產品是否以過低價格出售。歐盟官方公報周四稱，在歐洲鋼鐵協會（ Eurofer） 提出投訴後，負責監督歐盟 27 國貿易政策的歐盟執委會啟動了反傾銷調查。

報導稱，這項調查以及週四針對木地板進口發起的另一項調查，是歐盟針對中國出口和中國企業在歐洲運營的一系列貿易和補貼調查中的最新一起，其中最引人注目的是針對電動車的反補貼調查。歐盟和美國的調查和關稅遭到北京方面的譴責，北京周四表示，有關中國向歐洲和美國市場傾銷產能過剩產品的說法是「赤裸裸的貿易保護主義」。

馬口鐵鋼調查將持續長達 14 個月，並可能在七到八個月內徵收臨時關稅。公報日誌稱，投訴的核心指控之一是中國生產商從扭曲的原材料價格中受益，特別是熱軋扁鐵或鋼材，它佔生產成本的 60-70%，並受到中國的出口限制。

歐鋼協會表示，啟動調查是恢復公平競爭環境的重要一步，並補充說，從2021年到2023年，歐盟工業的銷量損失了四分之一，而中國的進口量增加了一倍多。

中國歐盟商會則表示，擔心調查結果可能影響中國工業和未來的出口。它表示，它特別擔心歐盟所謂建立「正常價值」的做法，它是以歐盟所說的不扭曲價格和基準來衡量。正常價值是跟出口價格進行比較以決定傾銷程度。