習普小範圍會晤 習：解決烏危機根本之策是建構新型安全架構

據新華社凌晨報導，昨5月16日晚，大陸國家主席習近平在中南海同俄羅斯總統普亭舉行了小範圍會晤。兩國元首就烏克蘭危機問題深入交換了意見。習近平表示，解決烏克蘭危機的根本之策是推動建構均衡、有效、永續的新型安全架構。中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有方案的國際和會，推動早日政治解決烏克蘭問題。普亭則表示，俄方致力於透過政治談判解決烏克蘭問題，願意展現誠意，並就此同中方繼續保持密切溝通。

報導稱，孟夏時節的中南海，清風徐徐，水光滄灩。習近平在瀛台橋前迎接普亭。兩國元首邊走邊談，看亭台樓榭，賞萬物並秀。習近平和普亭臨水而坐，共品香茗，在輕鬆的氛圍中就共同關心的戰略性問題進行深入交流。 而政治局常委蔡奇、中共外辦主任兼外長王毅也參加了這個活動。

習近平指出，當今世界面臨百年未有之大變局，進入新的動盪變革期。面對不斷演進的國際大變局、大亂局，中國始終保持戰略定力。在中國共產黨領導下，中國人民克服各種困難挑戰，努力推動高品質發展和中國式現代化。中方願同俄羅斯以及其他國家一道，加強團結合作，引領全球治理正確方向，共同維護國際公平正義，促進世界和平與共同發展。

普亭表示，中國發展勢不可擋，沒有任何勢力能遏止中國發展進步。俄方願與中國和其他「全球南方」國家加強合作，促進國際公平正義，推動建立更平等、更多極化的世界。

對於烏克蘭問題，習近平闡述了中方一貫立場以及為推動政治解決烏克蘭危機所做努力，強調處理任何重大問題既要治標，也要治本；既要謀當下，也要計長遠。他提出全球安全倡議，核心是倡導共同、全面、合作、永續的安全觀。解決烏克蘭危機的根本之策是推動建構均衡、有效、永續的新型安全架構。中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有方案的國際和會，推動早日政治解決烏克蘭問題，願繼續為此發揮建設性作用。

普亭則介紹俄方相關看法和立場，表示俄方讚賞中方在烏克蘭問題上秉持客觀、公正、平衡立場，歡迎中方為政治解決烏克蘭問題繼續發揮重要建設性作用。俄方致力於透過政治談判解決烏克蘭問題，願意展現誠意，並就此同中方繼續保持密切溝通。

報導稱，夜色漸深，華燈璀璨。習近平同普亭握手道別。習近平表示，這些年，我們進行了多次會面，每一次交流都坦誠深入、豐碩。我願與普亭總統繼續保持緊密聯繫，共同為中俄關係發展把握好方向，引領新時代中俄全面戰略協作夥伴關係行穩緻遠，為兩國人民帶來更多福祉，為促進世界安全穩定作出積極貢獻。

而普亭感謝習近平主席熱情款待，他表示，每次同習近平主席會面晤談，他都很愉快。雙方的交流很深入，也很有意義。他願同習近平主席繼續保持密切溝通，並落實彼此達成的重要共識，確保俄中全面戰略協作夥伴關係深入發展。