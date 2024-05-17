中共三中全會延期 國安會：處理黨紀

中共廿屆三中全會延期多時，擬於今年七月舉行，引發外界諸多揣測。有立委昨於立法院詢問三中全會延期的原因，國安局副局長柯承亨認為，研判是因為要處理比較敏感的黨紀問題。

文革後，中共每屆三中全會多在九至十二月間舉行，且多聚焦經濟或改革開放等重大議題，不過廿屆三中全會按慣例應在去年後半年召開，卻延宕多時。

中共中央政治局今年四月卅日召開會議，決定今年七月在北京召開第廿屆中央委員會第三次全體會議，主要議程包括，中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，並分析研究當前經濟形勢和經濟工作。

立法院外交及國防委員會昨邀僑委會、外交部、國家安全局報告「中共海外統戰工作對我僑務推展與邦交維持之影響及應處作為」，並備質詢。

國民黨立委黃仁在質詢時表示，中共三中全會一般處理人事，及重大經濟政策，並詢問中共三中全會何以延期，國安局有沒有做分析？

柯承亨指出，國安局研判，可能是為了處分比較敏感的黨紀問題，包括中共在去年不管是外交部長、國防部長，還是火箭軍的高層都連續遭到撤職換人，其原因一直都沒有說明，尤其前外交部長秦剛，和前國防部長李尚福皆具有中央委員的身份。