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習普會 中、俄將深化軍事協作

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
俄羅斯總統普亭（右前一）昨天到訪北京，中國大陸國家主席習近平（左前一）在北京人民大會堂前為普亭舉行歡迎儀式。（中新社）
俄羅斯總統普亭（右前一）昨天到訪北京，中國大陸國家主席習近平（左前一）在北京人民大會堂前為普亭舉行歡迎儀式。（中新社）

俄羅斯總統普亭昨天抵達北京，開始新任期後為期兩天的首度出訪，大陸國家主席習近平與其舉行兩場會談，表示要「進一步加強發展戰略對接」，雙方並發表深化關係的聯合聲明，宣布將會深化軍事互信與協作，「擴大聯合演訓活動規模」。

據央視新聞消息，普亭在昨天凌晨四點降落北京，由大陸國務委員諶貽琴接機。昨天上午習近平在人民大會堂與普亭舉行小、大範圍會談及午宴。習近平以「我的老朋友」稱呼普亭，並指中俄關係七十五年發展歷史得出的最重要結論，「就是兩個相鄰的大國之間，必須始終弘揚和平共處五項原則」，這也是「廿一世紀大國關係應努力的方向」。

昨天雙方簽署了一萬兩千字的「在兩國建交七十五周年之際關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，其中雙方「高興地指出」兩國穩步開展防務合作有效維護地區和全球安全，並宣布將進一步深化軍事互信與協作，擴大聯合演訓活動規模，定期組織海上、空中聯合巡航，「不斷提高雙方共同應對風險挑戰的能力和水平」。

聯合聲明還譴責「沒收外國資產和財產的企圖」（國際制裁行為），強調「受害國有權依據國際法採取反制措施」，「雙方決心對彼此在本國的國家財產提供保護」。雙方還表示要「完善兩國金融基礎設施，暢通兩國間經營主體結算管道」，及持續擴大雙邊貿易規模、鞏固中俄能源戰略合作，「保障兩國經濟和能源安全」。

習近平在會談中指出，雙方應「進一步加強發展戰略對接，持續豐富雙邊合作內涵」。稍晚會見記者時，他表示大陸期待「歐洲大陸早日恢復和平穩定，願繼續為此發揮建設性作用」。普亭則強調，雙方本幣交易已逾九成，「而且還會繼續增長」。據俄羅斯衛星通訊社報導，昨晚二人還舉行「非正式會談」，詳細討論外交政策議程，包含烏克蘭議題。

北京 普亭 習近平

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