颱風季 港府禁觀風逐浪

每次颱風襲來，香港總有觀風逐浪族，但今夏他們可能消失，因為港府說了，當局今年開始對這些人要「果斷執法，作出檢控」。

香港昨天有個「強化應對極端天氣策略聯合記者會」，港府律政司長陳國基率一眾官員出席，說香港政府今年要超前準備、加強預警、果斷應急、迅速復原，應對極端天氣。

會上港府保安局副局長卓孝業特別提到，香港部分人在惡劣天氣下仍然行山和追風逐浪，應受到譴責。目前有法例賦權當局封閉海灘和郊野公園，未來會檢視惡劣天氣下是否引用相關權力，如果違反海灘禁令，可判罰款2千港元和監禁14天。

卓孝業稱，過去三年在惡劣天氣下，當局採取了35次山嶺或水面救援行動。過去風暴期間，當局亦有派員到衝浪熱點，勸籲市民離開，但有人屢勸不改。呼籲市民不要只求自己刺激或成就感，就與大自然作對，不要置救援人員於危險境地。

港府律政司長陳國基則說，盼能透過宣傳教育，教導市民不要在惡劣天氣下追風逐浪，最不希望用到執法手段；但如果要執法，執法人員亦會情理兼備，了解涉案人是否屢勸不改或不知情。