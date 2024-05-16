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中俄聯合聲明：提升貿易本幣比重 鞏固能源合作

中央社／ 台北16日電

在國際社會側目和關注下，俄羅斯總統普亭今天訪問中國，兩國元首共同簽署並發表聯合聲明，包括提升雙邊貿易、融資和其他經濟活動中的本幣比重，以及持續鞏固中俄能源戰略合作。

普亭（Vladimir Putin）搭乘專機於清晨4時許抵達北京，對中國進行為期兩天的國是訪問。中國國家主席習近平上午在人民大會堂廣場前以軍禮歡迎普亭，兩國元首之後舉行會談，並簽署和發表聯合聲明。

綜合央視等陸媒報導，據「中華人民共和國和俄羅斯聯邦在兩國建交75週年之際，關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，雙方商定持續擴大雙邊貿易規模、優化貿易結構，深化服務貿易、電子商務、數位經濟、可持續發展領域合作，共同維護產業鏈供應鏈穩定安全。

聲明表示，加快制定並於今年批准新版「中俄投資合作規劃綱要」，全力促進「綱要」落實，提升雙邊投資合作成效。

聲明又談到持續鞏固中俄能源戰略合作並實現高水準發展，保障兩國經濟和能源安全。努力確保國際能源市場穩定且可持續，維護全球能源產業鏈供應鏈的穩定和韌性。共同推進中俄兩國企業落實大型能源項目，並在可再生能源、氫能和碳市場等前景領域深化合作。

聲明並提到提升雙邊貿易、融資和其他經濟活動中的本幣份額（比重），完善兩國金融基礎設施，暢通兩國間經營主體結算管道。加強中俄銀行業保險業監管合作，促進雙方在對方境內開設的銀行和保險機構穩健發展，鼓勵雙向投資，在遵循市場化原則的前提下在對方國家金融市場發行債券。

這項聲明還說，繼續落實兩國元首關於共建「一帶一路」和「大歐亞夥伴關係」建設並行不悖、協調發展的共識，為亞歐各國經濟社會獨立自主穩步發展創造條件。

俄羅斯去2月對烏克蘭發動戰爭以來受到西方國家史無前例的制裁，中國出手相助，並始終拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

俄羅斯 普亭

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