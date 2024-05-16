美擬在亞太部署飛彈 中俄批「構成直接威脅」將聯手因應

針對美國擬在亞太地區部署陸基中程彈道飛彈，中國與俄羅斯今天發表聯合聲明，批此舉對中俄構成直接安全威脅，表示要加強協調配合，因應美方對中俄敵對的「雙遏制」政策。

中國國家主席習近平16日在北京會見到訪的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）後，共同簽署發表「中華人民共和國和俄羅斯聯邦在兩國建交75週年之際，關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。

中俄聯合聲明稱，雙方再次對美國為維持自身絕對軍事優勢而破壞戰略穩定的企圖表示嚴重關切，主要包括美國建設全球反導（反彈道飛彈）體系並在世界各地和太空部署反導系統，強化高精度非核武器解除對方組織軍事行動的能力和「斬首」打擊能力，強化北約在歐洲「核共用」安排和對個別盟友提供「延伸威懾」。

以及在「南太平洋無核區條約」締約國澳洲建造可能用於保障美國、英國核武力量實施行動的基礎設施，展開美英澳核潛艇合作，實施在亞太和歐洲地區部署，並向其盟友提供陸基中短程飛彈的計畫。

聲明稱，美國藉口與其盟友展開明顯針對中俄的聯合演習，著手採取行動在亞太地區部署陸基中導（中程彈道飛彈）系統，雙方對此表示嚴重關切。美方並聲稱將持續推進上述做法，最終實現在世界各地常態化部署導彈的意圖。

雙方對上述極端破壞地區穩定、對中俄構成直接安全威脅的舉措表示最強烈譴責，並將加強協調配合，應對美國對中俄非建設性、敵對的所謂「雙遏制」政策。

聲明稱，中俄呼籲有關國家及組織停止採取對抗性政策和干涉他國內政，破壞現有安全架構，在國家間構築「小院高牆」，挑動地區緊張局勢，鼓吹陣營對抗。

中俄並反對在亞洲和太平洋地區，拚湊封閉排他的集團架構，特別是針對任何第三方的軍事同盟。雙方指出，美國「印太戰略」以及北約圖謀在亞太地區採取的破壞性動向，對該地區和平穩定造成消極影響。

中俄還對美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）各領域對亞太地區戰略穩定造成的後果，表示嚴重關切。

針對南海主權爭議，聲明提到，俄方支持中國和東協國家共同維護南海和平穩定。雙方認為，南海問題應由直接當事國透過談判協商解決，「堅決反對域外勢力插手介入南海問題」。

聲明還稱，雙方反對美國透過擴大軍事力量和拼湊軍事集團改變東北亞地區力量平衡的霸權行徑。美國抱守冷戰思維和陣營對抗模式，將「小集團」安全淩駕於地區安全穩定之上，危害地區所有國家安全。美國應當停止此類行為。

聲明提到，中俄反對美國及其盟友在軍事領域的威懾行徑、挑動與北韓對抗及可能引發的武裝衝突而加劇朝鮮半島局勢緊張。雙方敦促美國採取有效措施緩解軍事緊張局勢並塑造有利條件，摒棄恐嚇、制裁和打壓手段，推動北韓及其他有關國家在相互尊重和兼顧彼此安全關切的原則上重啟談判進程。

針對俄烏戰爭，聲明指出，俄方積極評價中方在烏克蘭問題上的「客觀公正立場」，贊同必須在充分完整遵守「聯合國憲章」的基礎上解決危機的觀點。「俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮建設性作用」。

中俄在聲明中提到，必須停止一切促使戰事延宕、衝突進一步升級的舉動，呼籲避免危機失控。雙方強調，對話是解決烏克蘭危機的良好途徑。雙方還認為，為穩步解決烏克蘭危機，必須消除危機根源，恪守安全不可分割原則，兼顧各國合理安全利益和關切。