陸懲戒劉寶傑等台灣5名嘴 海基會：不利兩岸關係正向發展

大陸國台辦昨日宣布對黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川等5位台灣名嘴及其家屬進行「懲戒」，海基會副秘書長蔡孟君16日表示，言論自由跟多元觀點是台灣民主自由價值的核心體現，北京當局的做法「台灣民眾很難接受」，也會讓各方對於大陸更加疑慮，也加深負面觀感，「不利於兩岸關係正向發展」。

蔡孟君16日下午主持召開海基會背景說明會。她在會上也呼籲北京，應該要理解台灣社會的多元、民主、自由，要相互尊重、善意務實，才有助於兩岸之間的良性互動。

而下周一就是520，新政府即將上任，準總統賴清德已宣布海基會董事長由行政院副院長鄭文燦出任，後續海基會需依照「財團法人法」召開董監事會議，完成人事推選。蔡孟君指出，海基會董監事會聯席會議原則上每季召開一次，依慣例會在六月召開，相關作業會盡快進行。

至於是否已敲定日期，蔡孟君僅表示，將循例在適當時間通知媒體。據了解，新內閣520上任後，陸委會將陳報行政院核定海基會董事長人事案，待政院簽核後，將依法將董事選任議程公告10日。目前海基會已預定6月7日召開董監事會，推選鄭文燦為海基會董事長。

鄭文燦在接任海基會董事長後，有無率團訪陸可能，受到關注。蔡孟君對此回應，兩岸關係是兩岸互動的結果，希望兩岸關係朝向正向良好的方向發展，各式各樣的交流跟互動也會自然而然的發生，「至於會是怎樣的形式與型態，仍然要看屆時整體環境與事項，才會有比較清楚的想法」。

對於新政府處理兩岸事務有何期許？蔡孟君表示，海基會是服務兩岸民眾的第一線，將一如既往堅守崗位，把服務工作做好，把每個個案視為善意的累積，期待推動兩岸關係良性互動。

她並重申，我方認為兩岸溝通不應該設置任何政治前提，雙方都應該心存善意、累積善意、對等互惠、相向而行，以人民福祉為優先，務實溝通對話，共同尋求兩岸和平穩定的共存之道。

另，具有軍人身分的金門胡姓釣客今年3月中迷航漂流到大陸，被大陸海警救起後，至今滯陸近2月。胡男已在近日申請退伍。

針對胡姓釣客何時能返台，海基會透過哪些管道與陸方溝通？蔡孟君表示，海基會主要是依照政府委託發函到大陸海協會去，希望盡快協助胡男回來，但海協沒有給予「正式的回覆」。由於事發至今已兩個月，記者進一步詢問近期是否還有持續發函給陸方？蔡孟君則說，「確實有一段時間了」。