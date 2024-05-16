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陸宣布：王毅將出訪中亞兩國 出席上合組織外長會

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
剛接待南韓外長後，王毅將出訪中亞哈薩克、塔吉克兩國。（路透）
剛接待南韓外長後，王毅將出訪中亞哈薩克、塔吉克兩國。（路透）

中國大陸近期外事行程不斷，在俄羅斯總統普亭訪華之際，大陸外交部16日宣布，外長王毅將於5月18日至21日出席上海合作組織成員國外長理事會會議並對哈薩克、塔吉克進行正式訪問。

大陸外交部發言人汪文斌16日宣布，應哈薩克副總理兼外長努爾特列烏、塔吉克外長穆赫里丁邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於5月18日至21日出席上海合作組織成員國外長理事會會議並對哈薩克、塔吉克進行正式訪問。

在例行記者會上，汪文斌進一步指出，上合組織成員國外長會議將於今年5月20日至21日在哈薩克首都阿斯塔納舉行。會議期間，王毅將和其他成員國外長就當前國際和地區形勢、上合組織發展前景和各領域合作等共同關心的問題交換意見，為今年上合組織峰會做好全面準備。

他說，中方願和各成員國一道，進一步弘揚「上海精神」，加強團結協作，攜手應對挑戰，共享發展機遇，讓每個成員國的人民從上合組織合作中更多受益。

至於王毅出訪哈薩克、塔吉克兩國，汪文斌說，兩國是中國友好的鄰邦和高品質共建「一帶一路」的重要夥伴，中哈、中塔關係維持高水準發展，積極建構雙邊命運共同體。

他說，訪問期間，王毅將會見兩國領導人，和兩國外長舉行會談，就雙邊關係及共同關心的國際及區域問題交換意見。

外交部 汪文斌 王毅

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