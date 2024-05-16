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普亭訪哈爾濱成敏感詞 當地學校要家長盯好小孩「發文趕緊刪！」
俄羅斯總統普亭今天訪問中國，明天將轉往哈爾濱參訪「哈洽會」。有哈爾濱民眾爆料，當地學校日前通知家長囑咐孩子「要注意言論」，不要發布包括與「哈洽會」相關的任何事、人名」，發布了要趕緊刪除。
「哈洽會」全名「中國．哈爾濱國際經濟貿易洽談會」，2014年起與中俄輪流主辦、並由中方輪值主辦的「中國．俄羅斯博覽會」聯合舉行。這兩項年度活動同在今天登場，明天正式開幕。
綜合網路訊息，有哈爾濱民眾爆料指出，有當地學校日前透路網路群組通知說，「請各位家長一定囑咐好孩子，要注意言論，不要在朋友圈和社交軟件（軟體）裡、任何群發布任何敏感詞彙（包括與「哈洽會」相關的任何事、人名等）！！有的趕緊刪除！」
通知最後還特地強調，「網路安全管理非常嚴格，不要觸碰」。
根據俄羅斯衛星通訊社報導，普亭（Vladimir Putin）今天抵達北京與中國國家主席習近平會談後，17日將轉往哈爾濱，參加第8屆「中國．俄羅斯博覽會」開幕式及第4屆「中俄區域合作論壇」等活動。
報導並強調，哈爾濱所在的黑龍江省，一共與俄羅斯5個地區接壤。
習近平今天上午在北京人民大會堂與普亭舉行會談。習近平以「我的老朋友」稱呼普亭，並指中俄關係「經受住了國際風雲變幻的考驗，樹立了大國、鄰國相互尊重、坦誠相待、和睦相處、互利共贏的典範」，「今天的中俄關係來之不易，值得雙方倍加珍惜和呵護」。
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