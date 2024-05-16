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中國連續減持美債 持有規模降至2009年來最低

中央社／ 台北16日電

中國連續第三個月減持美債，3月份所持美國國債規模為7674億美元，降至2009年以來最低水準；在減持美債的同時，中國央行則連續購入黃金

中國媒體財聯社今天報導，美國財政部15日公布2024年3月的國際資本流動報告，顯示隨著美債價格在一季大跌，美國主要海外「債主」在3月紛紛增加了對美國國債的持倉力度。

但中國作為美國第二大海外「債主」，3月仍選擇進一步減持76億美元（約新台幣2462億元），總體規模降至7674億美元，是自2009年3月以來新低。

中國持有美債規模的高點在2013年11月，當時達到1.32兆美元。與這一歷史高峰相較，中國目前美債持倉金額大幅減少。

在減持美債的同時，中國央行則正在連續大手筆買入黃金。截至今年4月末，中國央行的黃金儲備規模已達7280萬盎司，連續18個月增加。

根據世界黃金協會此前的報告，去年以來全球央行對購金浪潮成為了推動金價上漲的一大關鍵因素。而其中，中國央行黃金儲備規模的增加，在已披露相關訊息的央行中首屈一指。

分析人士表示，中國減少美債持倉的舉措，符合海外資產配置多元化的趨勢。

美國 金價 黃金

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