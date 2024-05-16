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中俄大範圍會談 習近平：對兩國各領域合作做新部署

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中俄大範圍會談現場。央視新聞
中俄大範圍會談現場。央視新聞

在舉行小範圍會談後，16日上午，大陸國家主席習近平繼續在北京人民大會堂，和赴陸進行國事訪問的俄羅斯總統普亭，進行「大範圍會談」。習近平提到，雙方經貿、投資、能源、人文、地方等領域合作持續推進，當前大陸正推動發展「新質生產力」，願和普亭一道，共同把準雙邊關係前進方向，對兩國各領域合作發展做出新的規劃部署。

據央視新聞，16日上午，習近平在北京人民大會堂和普亭舉行大範圍會談。

習近平對普亭說，這是你開啟新總統任期後首次出訪，充分證明你本人和俄羅斯政府對發展中俄關係的高度重視，中方對此高度評價。

習近平說，今年是中俄建交75周年，在雙方共同努力下，中俄關係始終穩定向前發展，兩國全面戰略協作不斷加強，經貿、投資、能源、人文、地方等領域合作持續推進，為維護全球戰略穩定和促進國際關係民主化作出 了積極貢獻。

習近平還表示，「今年是中華人民共和國成立75周年」，中國正以高品質發展全面推動中國式現代化，加速發展新質生產力，並為全球經濟成長增添新動能。

他說，中俄兩國同為聯合國常任理事國及主要新興市場國家，雙方加大戰略協作深度、拓展互利合作維度，順應世界多極化和經濟全球化的歷史大勢是兩國共同的戰略選擇。

習近平表示，雙方應以建交75周年為新起點，進一步加強發展策略對接，持續豐富雙邊合作內涵，更好造福兩國和兩國人民。他說，願和普亭一道，共同把準雙邊關係前進方向，對兩國各領域合作發展做出新的規劃部署。

5月16日凌晨4時許，普亭乘專機抵達北京，對中國大陸進行國是訪問。這是普亭正式就任俄羅斯新一任總統後的首次出訪，也是他去年10月赴華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇後，再度訪問中國大陸。

16日上午，習近平先是在北京人民大會堂東門外廣場，為普亭舉行了歡迎儀式，接著，雙方進行小範圍會談，和大範圍會談。

對於普亭此訪，外界認為除了鞏固兩國關係外，進一步推進與中國大陸的經貿合作將成為重點，因為普亭除了帶新任命的新國防部長貝洛索夫一同來訪外，還有包括俄羅斯財政部長、央行行長在內的大型經貿代表團。

北京 普亭 習近平

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