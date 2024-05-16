國台辦懲戒5名嘴 學者：中共對台施壓對內交代

中國國台辦點名台灣5名政治評論員「實施懲戒」。學者分析，北京刻意在總統就職日前釋出訊息，對台施壓、對內交代意味濃；試圖製造寒蟬效應，結果是讓台灣愈來愈遠。

陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔今天對中央社剖析，中共對台採取兩手策略、恩威並施，一方面願意提供地震災後協助；另一方面又持續對台威嚇，對於其所認為的「台獨」名單加以懲戒，試圖箝制其在電視節目上的言論表現。

林志潔認為，中共提出主張的法源應是反分裂國家法、國家安全法，不過這兩部法律沒有詳細罰則，推估將會回到中國刑法。

她說明，中國刑法有危害國家安全罪篇章，意圖造謠、煽惑顛覆政權等也會被認定危害國家安全，對於言論自由有非常多管制，也就是說，在評論時事的時候，若被認定是造謠、煽動對立情緒，恐將涉及刑度蠻重的危害國家安全行為。

「雖然有這樣的宣示，能不能處罰到，這是另外一件事」，林志潔表示，中共不太可能跨海逮捕被點名的台灣人，不過若其過境中國司法主權可及之處，例如香港、澳門，這就必須非常小心；另也可能對當事人做出金融管制，不允許其在對岸開戶、貸款。

林志潔強調，中共在5月20日前釋出這個訊息不是巧合，這是給即將上任新政府「下馬威」概念，透過懲戒政治評論員方式，試圖讓人心生畏懼，產生寒蟬效應。中共這個舉動也是為了給內部看，安撫鷹派支持者，表態「對於台獨分子有決心加以懲戒」，畢竟中共內部對台策略也有不一樣的聲音。

台北海洋科技大學通識教育中心助理教授吳瑟致對中央社表示，「名嘴」在台灣代表一種社會輿論力量，這些名嘴曾在電視節目中批評中國、闡述中國經濟困境，中共這個舉動有殺雞儆猴意味，也就是提醒其他「破壞中國形象」評論者，恐也會成為被整治對象。

吳瑟致指出，中共選在總統就職日前釋出訊息，有對新政府施壓意味，任何觸及台獨意識、批評中國等討論，都被其認定是在破壞兩岸關係，所以需要做出懲治；中共也是做出了表態，不會輕易地接受新政府對於兩岸關係多交流的期許。

吳瑟致認為，名嘴在台灣有輿論影響力，對於兩岸關係則是分量有限，點名5位名嘴有蠻大用意在於對內交代，所以不是針對其他具有代表性的人物；中共另也是透過這個動作傳遞施壓訊息給即將上任新政府。

「這是讓台灣離中國愈來愈遠」，吳瑟致強調，中共舉動對於台灣民眾來說恐怕是扣分，不管這5位名嘴本身政治立場是什麼，中共已嚴重地侵犯台灣言論自由社會氛圍，台灣民眾反而更加擔心前往中國的風險，對於兩岸交流有更多退卻。

中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）15日上午召開例行記者會。國台辦發言人陳斌華表示，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊。

陳斌華指出，「他們的錯誤言論蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒」。