微軟傳要求800名中國大陸雲端與AI員工 考慮調往國外工作

知情人士透露，隨著美中對於人工智慧（AI）科技的緊張升溫，微軟正要求中國大陸雲端運算和AI事業約700-800名員工，考慮調往中國大陸之外的國家。微軟則表示，提供部分員工能夠內部調動的機會，仍致力經營中國大陸市場，繼續在既有的市場營運。

華爾街日報（WSJ）報導，這類員工大多是中國大陸籍工程師，最近都獲得調到美國、愛爾蘭、澳洲和紐西蘭等國家的機會。

美國政府正尋求緊縮中國大陸開發最先進AI的能力，並且打擊電動車電池、電腦晶片和醫療產品等各領域的中國大陸進口產品，而微軟在中國大陸的雲端事業與AI研究部門已引發華府決策當局關注。微軟亞太研究團隊聘有約7,000人，多數位於中國大陸。

微軟坦承提供部分員工可選擇的內調機會，提供內部機會也是全球事業的一環，但該公司繼續致力於中國大陸，將維持AI與其他既有業務的營運。

路透本月稍早報導，美國商務部正在考慮採取新的監管措施，限制專有或封閉式AI模型出口。