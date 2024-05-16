和「老朋友」普亭會談 習：中俄關係穩定有利世界和平

俄羅斯總統普亭16日抵達北京，對中國大陸進行國事訪問。大陸國家主席習近平在率先登場的雙方小範圍會談中說，中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於區域乃至世界的和平、穩定、繁榮，中方願始終與俄方做彼此信賴的好鄰居、好朋友、好夥伴。

據央視新聞，5月16日上午，習近平在北京人民大會堂和來華進行國事訪普亭舉行小範圍會談。

習近平稱呼普亭為，「尊敬的普亭總統，我的老朋友」，並向他開啟第五個總統任期表示衷心祝賀。習近平對普亭說，相信在你的帶領下，俄羅斯國家發展建設一定能夠取得新的更大成就。

習近平表示，慶祝中俄建交75周年是貫穿今年兩國關係發展的主線。 中俄關係走過四分之三個世紀，歷經風雨，歷久彌堅，經受住了國際風雲變幻的考驗，樹立了大國、鄰國相互尊重、坦誠相待、和睦相處、互利共贏的典範 。

習近平說，這些年來，他和普亭先後會面40餘次，保持密切溝通，為確保中俄關係健康穩定順利發展作出戰略引領。「今天的中俄關係來得並不容易，值得雙方倍加珍惜和照顧。」

習近平表示，中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於區域乃至世界的和平、穩定、繁榮。 新征程上，中方願始終與俄方做彼此信賴的好鄰居、好朋友、好夥伴，不斷鞏固兩國人民世代友好，共同實現各自國家發展振興，攜手維護世界公平正義。

5月16日凌晨4時許，普亭乘專機抵達北京，對中國大陸進行國事訪問。這是普亭正式就任俄羅斯新一任總統後的首次出訪，也是他去年10月赴華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇後，再度訪問中國大陸。

16日上午，習近平先是在北京人民大會堂東門外廣場，為普亭舉行了歡迎儀式，接著，雙方進行小範圍會談，和大範圍會談。