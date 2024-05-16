中菲角力 陸官媒再曝海警黃岩島「日常訓練」高清圖

中菲近期在南海海域持續角力，因應菲律賓民間組織「Atin Ito」聯盟率載有平民的商業漁船，駛向黃岩島周圍海域，大陸也出動海警船進行「維權執法」活動。今日，大陸官媒新華社進一步曝光，近日中國海警在黃岩島海域進行「日常訓練」的多張圖片，包括海上補給、瞭望觀察、編隊航行訓練等。

據新華社發布，以「中國海警在『我國黃岩島海域』進行日常訓練」為題的至少六張高清圖片中，標示時間為12日到13日，包括5月12日，中國海警3502編隊進行編隊航行訓練，中國海警3502號艦執法員進行瞭望觀察等。

以及，5月13日，中國海警3502艦為其他執法艦艇進行海上補給、中國海警3502號艦組織執法員舉行向國旗宣誓儀式等。

在此之前，大陸中央廣播電視總台旗下「CGTN記者團﻿」帳號也於昨日晚間發布，5月15日，中國海警依法在黃岩島海域常態進行維權執法活動。

據CGTN當時曝光內容，中國海警喊話警告菲律賓「非法侵闖船隻」，配文指出，5月15日，菲律賓非法船隻不顧中方一再勸阻警告，執意侵闖我國（指中國大陸）管轄海域。

CGTN發布影片中，一名共軍喊軍廣播指出，「菲律賓船隻，我是中國海警3502艦，正在中華人民共和國管轄海域依法巡航，請通報你船意圖和下步動向。﻿」

另，在昨日下午的大陸外交部例行記者會上，對於法新社提問，當天，5艘商業漁船上約200名平民從菲律賓駛向黃岩島周圍海域，相關組織表示航行目的是維護他們對有爭議水域的權益，中方對此有何評論時，大陸外交部發言人汪文斌也作出了回應。

汪文斌說，黃岩島是中國固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。 中方2016年就菲律賓少量小型漁船在黃岩島附近海域正常捕魚活動做出善意的安排，同時依法對菲漁民相關活動進行管理與監督。