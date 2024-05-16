蓬佩奧將出席賴清德就職典禮 指中國不滿反凸顯弱點

美國前國務卿蓬佩奧表示，將以個人身份出席準總統賴清德的就職典禮，說不知道中國會在賴清德就職前後做些什麼，但如果有的話，不會是因為美國人去台灣；並指中國不滿美國派代表去台灣反凸顯自認權力掌控脆弱的弱點。

美國在台協會（AIT）15日表示，跨黨派代表團將代表美國人民參加5月20日賴清德的就職典禮，代表團成員包括前總統特別助理兼國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米塔吉（RichardArmitage），以及美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush），美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）將一同隨行，美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也將同行。

美國之音今天進一步報導，蓬佩奧週三在華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）受訪時說，他會以個人身份前往台北參加賴清德的就職典禮。

蓬佩奧表示，他如今是一介平民，如果有機會見到賴清德會表達期待能將台灣放在第一位，如果（賴清德）能如此而且做得很好，就應該有信心美國會繼續支持台灣人民的自由。

他指出，拜登政府延續以往做法允許代表團去台灣，但有趣的是，中國會對美國代表到台灣訪問感到不滿，這只是顯示了他們的核心弱點。

蓬佩奧說，「如果你連有人去台灣旅行都不能容忍，這說明習近平對自己的人民和他們可能擁有的自由感受到風險，這告訴人們，他認為自己對權力的掌控是脆弱的、有風險的，因為最終，習近平並不代表絕大多數的中國人民。」

美聯社報導，中國駐美大使館發言人劉鵬宇5月14日表示，美國在5月20日及在之後如何對待台灣當局，將影響台海兩岸局勢以及未來的美中關係，他敦促美方落實拜登總統不支持台灣獨立的承諾。

關於台海是否因賴清德的就職更為緊張，曾擔任蓬佩奧中國政策首席顧問的余茂春受訪表示，由於賴清德已強調不會宣布獨立，中國沒有理由作出過度的反應，如此不僅不明智，對中國的國際形象也不好。