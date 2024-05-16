美眾院通過生物安全法案 若生效將限制藥明康德等陸企
美國眾議院監督與問責委員會於當地時間15日，舉行聽證會審議多個法案，其中，新版《生物安全法案》以40：1懸殊票數通過，若法案失效，將限制美國藥廠和醫療保健公司，與包括藥明康德等陸企展開業務合作。
目前，該《生物安全法案》尚待美國眾議院和參議院全體會議表決通過，接著，還須由美國總統拜登簽署生效。
根據法案，將限制美國藥廠和醫療保健公司和藥明康德、華大基因、華大智造、藥明生物等在內的中國大陸生物技術公司進行業務合作。
今年3月，美國參議院國土安全和政府事務委員會亦曾批准同類法案，後，根據最新法案版本，在現有合約和產品的豁免期方面作出了調整，包括美國企業要在2032年之前終止與相關中國大陸企業的合作，否則不能取得美國政府合約，同時，新增陸企藥明生物列入受關注名單。
對此，陸企藥明康德已回應表示，強烈反對這種未經正當程序的預設性且不合理的定義。
陸媒財聯社報導，業界對於該結果並不表示意外，認為這意味著該法案朝著正式生效又邁出一步，與美國參議院版本的法案進入到同步推進階段。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言