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美眾院通過生物安全法案 若生效將限制藥明康德等陸企

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
過去，路透曾報導，美國國會參議員獲情報單位通報，中國大陸製藥公司藥明康德（WuXi AppTec）曾在未經同意下，將美國客戶的知識產權資料交給北京，因而使得美國新版《生物安全法案》的推動受到關注。  （取自澎湃新聞微博）
過去，路透曾報導，美國國會參議員獲情報單位通報，中國大陸製藥公司藥明康德（WuXi AppTec）曾在未經同意下，將美國客戶的知識產權資料交給北京，因而使得美國新版《生物安全法案》的推動受到關注。  （取自澎湃新聞微博）

美國眾議院監督與問責委員會於當地時間15日，舉行聽證會審議多個法案，其中，新版《生物安全法案》以40：1懸殊票數通過，若法案失效，將限制美國藥廠和醫療保健公司，與包括藥明康德等陸企展開業務合作。

目前，該《生物安全法案》尚待美國眾議院和參議院全體會議表決通過，接著，還須由美國總統拜登簽署生效。

根據法案，將限制美國藥廠和醫療保健公司和藥明康德、華大基因、華大智造、藥明生物等在內的中國大陸生物技術公司進行業務合作。

今年3月，美國參議院國土安全和政府事務委員會亦曾批准同類法案，後，根據最新法案版本，在現有合約和產品的豁免期方面作出了調整，包括美國企業要在2032年之前終止與相關中國大陸企業的合作，否則不能取得美國政府合約，同時，新增陸企藥明生物列入受關注名單。

對此，陸企藥明康德已回應表示，強烈反對這種未經正當程序的預設性且不合理的定義。

陸媒財聯社報導，業界對於該結果並不表示意外，認為這意味著該法案朝著正式生效又邁出一步，與美國參議院版本的法案進入到同步推進階段。

拜登 美國

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