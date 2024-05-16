福建省發布惠台新措施 有助兩岸林草發展

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「新政策的出台（發布），讓我們對大陸林草行業未來發展更有信心了。」在福建省三明市從事油茶和黃花菜種植的台商林秀瑩14日說。

中新社報導，林秀瑩所說的新政策，就是5月11日大陸國家林業和草原局發布的《關於支持福建探索海峽兩岸林草融合發展新路的若干措施》（簡稱18項惠台新措施）。 　　

三明地處福建中北部，是大陸唯一的海峽兩岸現代林業合作實驗區和海峽兩岸鄉村融合發展試驗區。森林覆蓋率達77.12%，被譽為中國綠都。 　　

出生於台灣花蓮的林秀瑩，為實現自己的農業致富夢，2002年帶著父輩的囑托，偕妻來到三明市建寧縣。他引進台灣種植模式，在黃花菜基地裡套種油茶，成立油茶專業合作社，帶領更多的人發展油茶產業，目前種植面積超過十萬畝。

「18項惠台新措施為在閩台胞台企參與林業特色產業發展提供了具體的支持，也為自己事業的發展指明了方向。」林秀瑩現已在四川、貴州等地建了6個種植基地，正在尋找新的基地，計畫擴大種植規模。 　　

在中國筍竹之鄉三明永安市，80後台灣青年林易達完成了從工程師到「新農人」的蛻變。他瞅準永安豐富的毛竹資源，引入國際食品加工技術，讓本地竹筍擁有更加豐富的品類與口感，適應多元化的市場需求。他將台灣滷肉飯風味跟筍結合開發的台式香鹵筍、台式酸辣筍、阿嬤酸菜筍等台式小菜系列，受到市場熱捧。

在林易達看來，惠台政策接連發布，為台胞台企在大陸發展提供了更多機遇。看好大陸筍竹產業前景，他正籌劃擴建廠房，計畫把公司打造成竹筍領域具有影響力的即食產品和預製菜供應商。 

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