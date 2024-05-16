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普亭今訪陸 外媒指求援

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
俄羅斯總統普亭今、明兩天赴中國大陸進行國事訪問。圖為普亭（左）去年10月出席在北京舉辦的第3屆一帶一路論壇，與習近平會晤。 圖／路透社資料照片
俄羅斯總統普亭今、明兩天赴中國大陸進行國事訪問。圖為普亭（左）去年10月出席在北京舉辦的第3屆一帶一路論壇，與習近平會晤。 圖／路透社資料照片

應大陸國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普亭今、明兩天對中國大陸進行國事訪問，展開其新任期的首次出訪。出訪前，普亭在昨日新華社書面專訪中表示，俄中關係已達到歷史最高水平，即使面對嚴峻的國際形勢，兩國關係仍在持續加強。

普亭指出，優勢互補正在為兩國關係全面迅猛發展注入強大動力。他強調，重要的是，當代俄中關係獨立於意識形態和政治局勢之外。

普亭並稱，俄中經貿關係發展迅猛，展現出對外部挑戰與危機的持續應對能力，雙方正在持續、系統地開展能源領域的戰略合作，並將努力在工業和高科技、太空與和平利用核能、人工智能、可再生能源和其他創新領域開展更密切的協作。

針對俄烏戰爭，普亭說，俄羅斯積極評價中方立場，中方很清楚烏克蘭危機的根源和其全球地緣政治影響。他並批評西方對俄國實施了近一點六萬項單方面「非法」制裁，試圖懲罰、孤立和削弱俄羅斯，並向烏克蘭當局提供資金和武器。

普亭強調，俄方從未拒絕談判，希望透過和平手段全面、可持續、公正地解決這場衝突，對於對話持開放態度，但「談判必須考慮到捲入這場衝突的所有國家的利益，包括俄羅斯的利益」。

據俄媒報導，克里姆林宮周二表示，普亭與習近平會晤後將簽署深化戰略協作夥伴關係的聯合聲明，並將簽署十一份政府間文件，內容涵蓋商業、能源等領域。兩人也將討論烏克蘭、中東和亞洲地區局勢。據悉，俄國新任防長貝洛索夫將隨普亭訪陸。

就普亭此行，綜合美國之音、路透分析指出，普亭的首要議題是有關俄烏戰爭的援助，普亭想要北京的外交幫助以打破西方制裁，並獲得更多武器。但在可能面臨西方制裁的情況下，習近平可能不會百分之百地支持普亭。

另有分析認為，北京接待普亭本身就已經是對俄羅斯的一種支持，星國學者夏爾表示，「在顛覆美國主導的世界秩序，及長期以來與美國爭奪地緣政治霸權方面，中國需要俄羅斯跟它站在同一邊。」普亭此訪亦被認為是中法倡議在巴黎奧運期間「全球止戰」能否實現的一大關鍵。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭

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