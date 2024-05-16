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陸制裁台灣5名嘴 將推「懲獨法律」

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者周佑政／北京—台北連線報導
大陸國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布陸方將對5位名嘴制裁，並推出「懲『獨』法律措施」。圖／聯合報系資料照片
大陸國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布陸方將對5位名嘴制裁，並推出「懲『獨』法律措施」。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德即將就職之際，大陸國台辦昨日宣布將推出「懲『獨』法律措施」，並以蓄意編造有關大陸的虛假訊息、傷害兩岸同胞感情為由，對台灣五名嘴及其家屬進行「懲戒」，為陸方首度針對台灣民間名嘴宣布制裁。

大陸國台辦發言人陳斌華昨日在例行記者會上回答中共官媒提問時，點名黃世聰、李正皓王義川、于北辰、劉寶傑等五位名嘴，蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，「蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重」，大陸將對上述五人及家屬實施「懲戒」。他還特別強調，「輿論不是法外之地」。

針對賴政府已宣布的團隊名單中有許多獨派人士，其中不乏已被大陸列名「台獨頑固分子」者，對此陳斌華表示，「對那些涉『獨』言行惡劣、謀『獨』活動猖獗的頑固分子，國家將出台法律措施，依法嚴厲打擊分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為」。

陳斌華提到，「國家出台懲『獨』法律措施，針對的是極少數『台獨』分子及其分裂活動，絕非台灣同胞」。不過對於媒體追問何時會具體端出，他僅表示「請你拭目以待」。做法上，他則說可參考之前發布的針對「台獨」的懲戒措施。另有媒體問及，對名嘴懲戒是否會讓兩岸民間距離越來越遠？陳斌華僅回應，「言論自由也不是為非作歹的護身符和擋箭牌」。

對此，總統府發言人林聿禪表示，我國是民主國家，人民的言論自由受到憲法明文保障，中國無權干預，面對這樣的人身威脅，政府將全力確保相關國人的安全，「不會讓這樣的威脅得逞」。陸委會呼籲中共「更有自信地面對、理解崇尚自由、民主、多元價值的台灣社會」。

劉寶傑昨晚在節目上針對被大陸列入懲戒名單，直呼自己被嚇死了，並與來賓之一的黃世聰直呼：「中國到底在怕什麼？」

對於大陸前述作為，淡江大學榮譽教授趙春山認為，大陸已經不寄希望於台灣當局，但還寄希望於台灣人民，可是在後者這個部分，現在也要採取「區隔待遇」。他分析，中共總書記習近平透過馬習二會強調中華民族概念，主要就是希望促進心靈契合。大陸可能認為，這些不實言論會造成台灣社會對大陸的誤解，有礙心靈契合。

至於立法舉措，趙春山以香港原來有基本法、後又祭出國安法為例，提到「將來對台灣的法律戰會是一個非常重要的部分」，因為大陸要有法可依，代表它是個法治國家，原來的「反分裂國家法」描述並不是很明確與具體，「今後我想會有一些細則、一些更詳細的描述，我判斷將來會這樣做」。

中共 劉寶傑 台獨 國台辦 國安法 李正皓 王義川 陳斌華

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