菲船駛向黃岩島 央視曝中國海警喊話：請通報你船意圖

中菲南海角力持續之際，菲律賓民間組織「Atin Ito」今天號召載有平民的商業漁船，駛向黃岩島周圍海域。對此，大陸官媒晚間報導稱，「5月15日，中國海警依法在黃岩島海域常態進行維權執法活動」，並釋出中國海警喊話警告菲律賓「非法侵闖船隻」的畫面，影片中，共軍海軍對菲律賓船隻說，請通報你船意圖和下步動向。

據大陸中央廣播電視總台旗下「CGTN記者團﻿」帳號晚間發布，5月15日，中國海警依法在黃岩島海域常態進行維權執法活動。

接著，CGTN曝光中國海警喊話警告菲律賓非法侵闖船隻的現場畫面，配文指出，5月15日，菲律賓非法船隻不顧中方一再勸阻警告，執意侵闖我國（指中國大陸）管轄海域。

影片中，一名共軍海軍以中文廣播：「菲律賓船隻，我是中國海警3502艦，正在中華人民共和國管轄海域依法巡航，請通報你船意圖和下步動向。﻿」

據CGTN報導，中國海警表示，菲方行為侵犯中方主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中國海警敦促菲方立即停止侵權行為，中國海警將依法在中國管轄海域持續展開維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

在今天下午的大陸外交部例行記者會上，對於法新社提問，今天，5艘商業漁船上約200名平民從菲律賓駛向黃岩島周圍海域，相關組織表示航行目的是維護他們對有爭議水域的權益，中方對此有何評論時，大陸外交部發言人汪文斌也作出了回應。

汪文斌說，黃岩島是中國固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。 中方2016年就菲律賓少量小型漁船在黃岩島附近海域正常捕魚活動做出善意的安排，同時依法對菲漁民相關活動進行管理與監督。

他當時也說，「如果菲方濫用中方的善意，侵犯中國領土主權和管轄權，中方將依法維權反制，相關責任和後果完全由菲方承擔。」

據菲律賓新聞網站《Rappler》，阿廷伊托（Atin Ito，意指「這是我們的」）聯盟由菲律賓漁民、農民、藝術家、企業家和青年社會活動人士所組成，日前宣布將於15日舉辦「和平團結船賽」，擬派出100多艘民船，從菲律賓西部三描禮士省漁港馬辛洛克鎮出發，前往黃岩島附近海域。

當時，Atin Ito聯盟表示，將在黃岩島整個區域安裝浮標，參與者還將向該地區的菲律賓漁民提供食物和燃料補給；菲律賓海軍西菲律賓海海軍發言人也說，「我們讚揚Atin Ito的主辦單位，中國應尊重菲律賓民間社會行使自身權利。」