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中國懲戒5名嘴！趙少康認為沒必要 籲尊重言論自由

聯合報／ 記者劉柏均余采瀅／台中即時報導
中國國台辦今公布「懲戒」5位名嘴名單，中廣前董事長趙少康認為「沒有必要」，要尊重言論自由。記者劉柏均／攝影
中國國台辦今公布「懲戒」5位名嘴名單，中廣前董事長趙少康認為「沒有必要」，要尊重言論自由。記者劉柏均／攝影

中國國台辦今公布「懲戒」5位名嘴名單，中廣前董事長趙少康認為「沒有必要」，要尊重言論自由，或許不愛聽他們說的話，但在台灣本就是各說各話，受眾會自己判斷，現在懲罰名嘴也懲罰不到，了不起不到大陸了，甚至反而會覺得為什麼管到台灣來。

趙少康今應東海大學邀請演講，講前受訪時，被問及中國「懲『獨』」5名嘴時表示，名嘴絕大多數的講法他也很反對，甚至深惡痛絕，但他們有講話的權利，如果違法就依法告他，如果沒有違法，要怎麼講也很難去干涉。

趙少康提醒，名嘴如果太過頭，當然可以吸引觀眾，但對媒體形象也不好，不論如何，這都是台灣內部的事務，若是批評大陸，講話大陸不愛聽，常管台灣總是不太適合。

國台辦在520前夕大動作，對台施壓動作頻頻。趙少康表示，演習一方面對台灣施壓，經常性超越中線，繞著台灣等也不好，會讓台灣人民受到壓力，但是久了後也習慣，能給台灣造成什麼壓力也未必。

準總統賴清德就職演說立場、內容為何？各界關注，趙少康認為，賴清德在520就職會講不會什麼太脫序的話，比較重要還是兩岸未來怎麼相處，避免發生衝突，這是雙方以後要努力的方向。

國安會人事，趙少康說，看國安會的布局，顯然賴清德也沒有想要和解，用了非常台獨的人去擔任國安會的幹部，兩岸怎麼能夠和平相處？台大法律系教授姜皇池接任國安諮委，但姜曾罵馬英九不應該到太平島去，太平島根本沒有水，馬英九就很氣，姜又說水不夠等言論，學者不可以信口亂說。

趙少康也強調，如果因為政治立場與喜好就亂講，這樣的人當國安會諮委，國安會是怎麼樣的國安會？林飛帆也是一步登天，這樣的國安會怎麼給總統做好的建議？怎麼讓兩岸和平？他其實蠻擔憂的。

路透社報導，美台於4月時，在西太平洋聯合軍演。趙少康說，台灣送的陸軍與空軍到美國受訓，海軍比較少，他們在海上演習，就是補給後勤及聯絡等，開大門走大路，演習就演習，不要說在茫茫大海中不期而遇，碰到了就演習一下，沒有人會相信，不需要掩飾。

趙少康也說，這個消息是美方透露出來的，顯示美國也是想讓北京知道，與台灣有某種軍事的合作與聯繫，就大膽明白的講，不要講不實際的話，他覺得沒什麼意思。

國安會 演習 趙少康

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