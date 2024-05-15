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國台辦懲戒台灣5名嘴 陸委會：北京對自身體制缺乏信心

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
大陸「懲戒」五位台灣名嘴，陸委會回應表示，這種落伍、迂腐的手法，突顯北京當局對於自身體制與治理缺乏信心。（本報資料照片）
大陸「懲戒」五位台灣名嘴，陸委會回應表示，這種落伍、迂腐的手法，突顯北京當局對於自身體制與治理缺乏信心。（本報資料照片）

大陸國台辦15日宣布，將推出「懲『獨』法律措施」，並稱因蓄意編造有關大陸的虛假訊息，對劉寶傑等五位台灣名嘴與其家屬進行「懲戒」。陸委會回應指出，這種落伍、迂腐的手法，除突顯北京當局對於自身體制與治理缺乏信心外，不具任何實質意義，企圖也不會得逞。

陸委會下午回應表示，言論自由是普世價值，台灣人民的言論自由受到中華民國憲法及法律的明文保障。

陸委會認為，中共對於表達不同意見的台灣人民及其家人施加恐嚇威脅，這種落伍、迂腐的手法，除突顯北京當局對於自身體制與治理缺乏信心外，不具任何實質意義，企圖也不會得逞。

陸委會呼籲中共要更有自信地面對、理解崇尚自由、民主、多元價值的台灣社會，並以尊重、務實的態度推動兩岸交流，如此方有助於兩岸良性互動。

在準總統賴清德即將就職之際，今天上午，大陸國台辦發言人陳斌華於例行記者會上，宣布上述措施。

陳斌華說，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂名嘴，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，並通過電視、網路、報刊等媒體大肆傳播，「他們的錯誤言論蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重」，大陸方面將依法對上述五人及家屬實施懲戒。

北京 台灣人 陸委會

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