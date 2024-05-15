菲百艘民間船隻將赴黃岩島海域 陸外交部：將依法維權

菲律賓民間組織「Atin Ito」在15日出動超過百艘民間船隻前往黃岩島周圍海域，布設浮標宣示主權，向菲律賓漁民提供物資。大陸外交部發言人汪文斌15日回應，若菲方濫用中方善意，中方將依法維權反制。

汪文斌重申，黃岩島是中國固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中方2016年就菲律賓少量小型漁船在黃岩島附近海域正常捕魚活動作出善意的安排，同時依法對菲律賓漁民相關活動進行管理和監督，「若菲方濫用中方善意，中方將依法維權反制，相關責任和後果完全由菲方承擔。」

香港明報引述菲律賓《Rappler》介紹，Atin Ito由菲律賓漁民、農民、藝術家、企業家和青年社會活動人士所組成。該聯盟日前宣布於15日舉辦「和平團結船賽」，派出100多艘民船，從菲律賓西部三描禮士省漁港馬辛洛克鎮出發，前往黃岩島附近海域。

報導指出，船隊除了在黃岩島整個區域安裝浮標，參與者還將向該地區的菲律賓漁民提供食物和燃料補給。菲律賓海軍和海警也作出部署，確保參與者安全。

聯盟召集人兼菲律賓公民行動黨主席拉斐拉．大衛 ( Rafaela David ) 表示，「船賽」是根據國際法合法行使的菲律賓公民權利以及菲律賓主權權利。一名參與的牧師表示，愈來愈多菲律賓人感到擔憂，並要求中國與世界其他國家，尊重聯合國海洋法公約。

據《菲律賓星報》報導，菲律賓海軍西菲律賓海海軍發言人對此回應，「我們讚揚Atin Ito的主辦單位，中國應尊重菲律賓民間社會行使自身權利。」

美國前空軍軍官鮑威爾（Ray Powell）此前在社交平台X發文表示，為應對菲律賓民船，中國正派遣一支龐大隊伍封鎖黃岩島，至少有4艘海警船和26艘大型海上民兵船。