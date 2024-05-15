快訊

中職／財務有問題又缺席練球 獅隊宣告開除黃勇傳

核電屬於綠電嗎？ 準經濟部長郭智輝：是「乾淨能源」

洲美高架道路垃圾車撞進砂石車「車頭全毀」 5旬駕駛昏迷送醫

賴清德上任前 國台辦揚言將推出懲獨法律措施

中央社／ 北京15日電
民進黨總統當選人兼任民進黨主席賴清德。圖／聯合報系資料照片
民進黨總統當選人兼任民進黨主席賴清德。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統當選人賴清德即將在20日上任，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天揚言，台獨台海和平水火不容，對於「涉獨言行惡劣、謀獨活動猖獗的頑固份子」，將推出法律措施嚴厲打擊。

中共在賴清德上任前，進一步加大對「台獨」的打擊。國台辦15日上午舉行例行記者會，有陸媒詢問，大陸方面對賴清德就職談話涉及兩岸關係的內容有何預判，以及民進黨政府的新執政團隊中，有不少人的「台獨」色彩濃厚，大陸會有何因應措施？

對此，陳斌華稱，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是台灣的主流民意。

他說，是順應民意、走和平發展的正道，還是違逆民意、走挑釁對抗的邪路，關乎廣大台灣同胞利益福祉，關乎台灣發展前途，關乎台海和平穩定，是「台灣地區新領導人」必須嚴肅面對、明確回答的問題。

陳斌華又說，「台獨」與台海和平水火不容。大陸始終堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨分裂」和外部勢力干涉，持續擴大兩岸各領域交流合作，不斷深化兩岸融合發展，堅定推動兩岸關係和平發展、推進中國統一大業。

他宣稱，「台獨分裂」背棄民族大義、背離民心大勢，嚴重危害國家主權、安全、發展利益。對此，陸方決不容忍、決不姑息，決不會聽之任之。

陳斌華還稱，對那些「涉獨言行惡劣、謀獨活動猖獗的頑固分子」，將推出法律措施，依法嚴厲打擊「分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為」。

他又說，陸方推出懲「獨」法律措施，針對的是極少數「台獨」分子及其分裂活動，絕非台灣民眾。

針對台媒記者提問，大陸懲戒台獨分子的法律措施最快何時推出、具體內容有哪些？陳斌華回應說，「請你拭目以待具體的措施內容」。

台海 台獨 陳斌華

延伸閱讀

劉柏君綠中常會報告運動外交 賴清德勉未來多給意見

打詐列施政最優先 賴清德：前經濟部長尹啟銘也被騙

賴清德520將簽署首份公文 看上台南麻豆手工鋼筆有原因

【重磅快評】賴下令反守為攻？恐比不拜會在野黨更傷

相關新聞

交通部觀光署經營微博和微信 大陸網友有情懷也有罵聲

交通部觀光署經營微博和微信帳號推廣台灣觀光，今年另規劃在小紅書上開帳號，對此，大陸國台辦今表示，民進黨當局的做法是不折不...

菲百艘民間船隻將赴黃岩島海域 陸外交部：將依法維權

菲律賓民間組織「Atin Ito」在15日出動超過百艘民間船隻前往黃岩島周圍海域，布設浮標宣示主權，向菲律賓漁民提供物資...

賴清德上任前 國台辦揚言將推出懲獨法律措施

民進黨總統當選人賴清德即將在20日上任，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天揚言，台獨與台海和平水火不容，對於「涉獨言行惡劣、...

日媒：北海道教育大學中國籍前教授 遭判6年徒刑

日媒今天報導，相關人士受訪時透露，2019年暫返中國奔喪時被依涉犯間諜罪嫌逮捕並起訴的日本北海道教育大學前教授袁克勤，已...

中國害怕的音樂造反之歌？香港 YouTube 禁止播放〈願榮光歸香港〉

「整個國家，都害怕人們唱這一首歌？」香港反送中抗爭期間的代表歌曲——〈願榮光歸香港〉——被港府指控為港獨洗腦歌，在去年要求以禁制令的方式禁止這首歌的傳播，到今年5月初法院裁定港府勝訴後，5月14日全球最大網路影音平台 YouTube 聲明，配合香港法院的裁定，〈願榮光歸香港〉相關的32支影片已無法在香港被搜尋和播放。換言之，香港 YT 已將將這首歌列為禁歌。

遭陸方宣布懲戒 李正皓點名范世平、陳柏惟也該入列

中國大陸國台辦今天宣布，將嚴懲台灣政治評論員黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川等5人及其家屬，批評他們矇蔽部分台灣民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。