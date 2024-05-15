賴清德上任前 國台辦揚言將推出懲獨法律措施

民進黨總統當選人賴清德即將在20日上任，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天揚言，台獨與台海和平水火不容，對於「涉獨言行惡劣、謀獨活動猖獗的頑固份子」，將推出法律措施嚴厲打擊。

中共在賴清德上任前，進一步加大對「台獨」的打擊。國台辦15日上午舉行例行記者會，有陸媒詢問，大陸方面對賴清德就職談話涉及兩岸關係的內容有何預判，以及民進黨政府的新執政團隊中，有不少人的「台獨」色彩濃厚，大陸會有何因應措施？

對此，陳斌華稱，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是台灣的主流民意。

他說，是順應民意、走和平發展的正道，還是違逆民意、走挑釁對抗的邪路，關乎廣大台灣同胞利益福祉，關乎台灣發展前途，關乎台海和平穩定，是「台灣地區新領導人」必須嚴肅面對、明確回答的問題。

陳斌華又說，「台獨」與台海和平水火不容。大陸始終堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨分裂」和外部勢力干涉，持續擴大兩岸各領域交流合作，不斷深化兩岸融合發展，堅定推動兩岸關係和平發展、推進中國統一大業。

他宣稱，「台獨分裂」背棄民族大義、背離民心大勢，嚴重危害國家主權、安全、發展利益。對此，陸方決不容忍、決不姑息，決不會聽之任之。

陳斌華還稱，對那些「涉獨言行惡劣、謀獨活動猖獗的頑固分子」，將推出法律措施，依法嚴厲打擊「分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為」。

他又說，陸方推出懲「獨」法律措施，針對的是極少數「台獨」分子及其分裂活動，絕非台灣民眾。

針對台媒記者提問，大陸懲戒台獨分子的法律措施最快何時推出、具體內容有哪些？陳斌華回應說，「請你拭目以待具體的措施內容」。