交通部觀光署經營微博和微信 大陸網友有情懷也有罵聲

交通部觀光署經營微博和微信帳號推廣台灣觀光，今年另規劃在小紅書上開帳號，對此，大陸國台辦今表示，民進黨當局的做法是不折不扣的「雙標」。

國台辦表示，大陸旅遊市場規模巨大，任何人、任何機構都無法忽視，民進黨當局企圖享受兩岸紅利，又罔顧民意，不斷製造兩岸交流交往障礙，損害兩岸業界和民眾的利益福祉。

據交通部觀光署6日發布聲明，微博帳號「個人遊臺灣」創於2011年、微信帳號「最臺灣印象」創於2014年，2024年度為推動兩岸觀光旅遊發展，另規劃增加小紅書帳號。

微信帳號「最台灣印象」介紹台灣觀光工廠、阿里山小火車和燈會活動等，4月7日亦發文感謝大陸網友關心台灣花蓮大地震。有大陸網友留言發問，「現在大陸不是去不了台灣嗎？」，該帳號回應，「希望讓大家知道，台灣的每一處景點都值得大家安心旅遊。」

微博帳號「個人遊台灣」累計粉絲101萬，分享澎湖雙心石滬、全台賞螢地點、北京與台灣美食交流、排灣族傳統婚禮等內容。網友在「個人遊台灣」的貼文留言多為想到台灣走走，期待自由行盡快恢復。

但自國民黨立委徐巧芯3日發布記者會，指出交通部觀光署上海辦事處的標案，委託經營社群軟體帳號，一些網友湧入貼文下留言，稱其為台獨帳號，並呼籲微博將該帳號封號。

也有其他縣市出現在微博上，包括台中市觀光旅遊局經營的「大玩台中」，以及台北市觀光傳播局經營的「趣台北」。