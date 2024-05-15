日媒：北海道教育大學中國籍前教授 遭判6年徒刑

日媒今天報導，相關人士受訪時透露，2019年暫返中國奔喪時被依涉犯間諜罪嫌逮捕並起訴的日本北海道教育大學前教授袁克勤，已被法院判處6年有期徒刑。

日本時事通信社報導，聲援袁克勤的團體認為判決是冤罪，要求中方盡速放人。相關人士表示，中國吉林省長春市法院今年一月做出判決，袁克勤不服已提出上訴。

袁克勤2019年5月暫返中國後就在長春市失聯，之後被依「長時間配合日本情報機構要求進行間諜活動」起訴。

共同社中文網報導，消息人士透露，2019年暫返中國期間以間諜罪被拘捕的袁克勤被判處6年有期徒刑，罪名是違反「反間諜法」。隨著中國政府通過修改「反間諜法」等加強打擊「間諜」，陸續有在中國的日本人及在日本教育機構從事研究的中國人被拘捕。

消息人士透露，吉林省長春市的中級人民法院（地方法院）今年一月底做出判決。袁克勤可能因不服判決提起上訴。中國外交部發言人汪文斌5月14日在記者會上表示：「中國是法治國家，依法處理有關案件。」