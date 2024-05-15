回應鄭文燦邱垂正 國台辦：承認九二共識就能重回正軌

新政府即將上任，對兩岸關係的影響動見觀瞻，目前內定由行政院副院長鄭文燦、海基會副董事長邱垂正分別出掌海基會與陸委會，兩人都已釋出一些說法，對此大陸國台辦強調，海陸兩會是「在一個中國框架下、應兩岸人民交流而生」，理應為發展兩岸關係發揮積極作用，強調只要承認九二共識兩岸就可以重回正確軌道。

海基會確定將由鄭文燦接任董事長，而陸委會則將由邱垂正接任主委。鄭文燦先前受訪時表示海基會成立的基礎與運作是依照《憲法》以及《憲法增修條文》和《兩岸人民條例》，他會以這樣的基礎來處理；邱垂正則在受訪時指出，創造兩岸積極和平具有三條件，包含經貿互賴、制度整合、價值共享，並說如果今年負面因素減少，兩岸之間今年很有機會恢復正常交流。

5月15日在大陸國台辦的記者會上，本報記者詢問上述邱垂正與鄭文燦的說法，國台辦發言人陳斌華指出，台灣陸委會和海基會「是在一個中國框架下、應兩岸人民交流而生」，理應為發展兩岸關係、增進兩岸同胞福祉發揮積極作用，而非破壞兩岸關係和平發展的政治基礎、為兩岸交流合作設置障礙。他表示，只要承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸關係就可以重回和平發展的正確軌道。

此外，大陸的海協會第五屆理事會一直尚未召開，是否有換屆情況，陳斌華則向本報記者回應指，「海協會一如既往致力於推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，持續為促進兩岸各領域交流合作、維護兩岸同胞合法權益發揮積極作用」。他並未直接回答海協會換屆問題。

公開資料顯示，海協會章程規定理事會一屆任期五年，2018年4月27日海協會第四屆理事會第一次會議召開至今，去年就已經年滿五年，但迄今未有換屆的消息。

至於金門3月18日漂流到大陸泉州圍頭灣、具有軍職身分的釣客，先前大陸以「未如實說明身分」為由遲遲不放人，並多次表示要「核實」，近日已經由金防部證實已經除役，不過陳斌華15日仍指出，「有關情況仍在核實了解中」。

對於2月14日金門漁船案，陳斌華指出，「2．14惡性撞船事件遲遲未能得到妥善解決的癥結，就是民進黨當局相關部門出爾反爾，推卸責任，給善後協商設置了障礙」，他敦促民進黨當局「停止政治操弄，儘快拿出解決問題的誠意和實際行動」。

就當前大陸海警等執法力量不斷在金門巡查，陳斌華表示「大陸海警部門在金門附近海域依法開展常態執法巡查，是維護相關海域作業秩序的正當之舉」。他強調，大陸「對民進黨當局無視大陸漁民生命財產安全、傷害兩岸同胞感情的粗暴行徑絕不容忍、絕不姑息。民進黨當局必須儘快給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代，否則一切後果由民進黨當局承擔」。