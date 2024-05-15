回應「美台軍演」 陸國台辦：絕不允許任何外來干涉

新舊政府交接之際，兩岸關係也相當微妙，針對日前傳出美軍與國軍悄悄在太平洋聯合軍演，並依循「海上不預期相遇的行動準則」來執行的消息，大陸國台辦強調「絕不允許任何外來干涉」。

大陸國台辦發言人陳斌華15日就美台軍演的消息指出，「台灣問題事關中國核心利益，我們堅決反對，也絕不允許任何外來干涉」。他表示，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。

至於我方外交部長吳釗燮日前投書美媒，強調必須將台海和平視為「國際問題」，兩岸關係才能「穩定守護現狀」，對此陳斌華則批評指吳釗燮是「台獨頑固分子」，「他的謀『獨』嘴臉大家都看得很清楚」。陳斌華說，「正告民進黨當局，再怎麼費盡心機拉攏外部勢力謀『獨』挑釁，都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了『台獨』是絕路的結局」。

此外，美國國務院亞太副助卿兼中國事務協調員藍墨客（Mark Lambert）日前提到「中國曲解聯大2758號決議」，要讓世界各國知道可以保持或發展與台灣的關係，陳斌華對此回應，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件，都確認了中國對台灣的主權。

他強調，「1971年第26屆聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題」。

他批評，「近段時間，美國一些人反反覆覆在聯大第2758號決議上做文章，充分暴露其藐視歷史和用心險惡」，並指出美方不遵守國際法和國際關係基本準則，「一再曲解、挑戰聯大第2758號決議權威，充分證明其無視歷史和法理事實，與國際社會對抗，與美國政府自身在中美三個聯合公報所作嚴肅政治承諾相違背」。