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賴清德就職演說有何期待？陸國台辦拋正道與邪路的選擇

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華15日在記者會上，公開表達對賴清德就職演說的期待內容，提到「台灣地區新領導人必須嚴肅面對、明確回答的問題」。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華15日在記者會上，公開表達對賴清德就職演說的期待內容，提到「台灣地區新領導人必須嚴肅面對、明確回答的問題」。（記者廖士鋒／攝影）

準總統賴清德即將於20日宣誓就職，大陸方面的反應將會備受注目，大陸國台辦則表示，走和平發展的正道，還是走挑釁對抗的邪路「是台灣地區新領導人必須嚴肅面對、明確回答的問題」，更重申台獨台海和平水火不容。

大陸國台辦發言人陳斌華15日上午在記者會上，就陸方對賴清德就職演說有何預判，表示「要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是島內的主流民意」，他指出，是順應民意、走和平發展的正道，還是違逆民意、走挑釁對抗的邪路，關乎廣大台灣同胞利益福祉，關乎台灣發展前途，關乎台海和平穩定，「是台灣地區新領導人必須嚴肅面對、明確回答的問題」。

陳斌華並強調，「台獨」與台海和平水火不容。大陸始終堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，持續擴大兩岸各領域交流合作，不斷深化兩岸融合發展，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

至於本報記者提問，賴清德14日以錄影方式在第七屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）發表演說，強調台灣將致力維護兩岸現狀，「我不排除在相互尊重、互利互惠、尊嚴且不預設前提的原則下與中國展開對話」，並提到台海衝突不會僅止於台海，為了全球和平與自由，我們須強力嚇阻所有威權敵意。對此陳斌華則重複上述說法，強調走和平發展的正道，還是走挑釁對抗的邪路，「是台灣地區新領導人必須嚴肅面對、明確回答的問題」。

此外，陳斌華再次強調，「台灣任何政黨只要承認一個中國原則，同我們交往都不存在障礙」，民進黨只要放棄「台獨」立場，對話交往就可以進行。

台海 台獨 陳斌華

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