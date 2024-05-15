「英國間諜」掀英中外交風波 陸駐英大使被召見

英國外交部14日召見中國駐英國大使鄭澤光，要求其解釋近期3名男子被控為香港情報機構在英國從事間諜活動一事。英方向中方明確指出，中國近期針對英國的網路攻擊、間諜活動和懸紅通緝等行為，都不可接受；鄭光澤表示，所謂的間諜案、網路攻擊事件皆為英方惡意詆毀。

中國駐英國大使館網站14日晚間發布聲明稱，英方編造所謂案件，污蔑香港特區政府，英方對中方的一系列指責均屬無中生有、惡意詆毀，「英方打著司法和國家安全旗號，任意對在英中國公民進行騷擾、逮捕和拘留。」

鄭澤光於聲明中指出，香港是中國的香港，英方沒有權利、沒有資格對香港事務橫加干涉，「正告英方，任何干涉中國內政、損害中方利益的行徑都會遭到中方堅決反擊，英方不要在破壞中英關係的錯誤道路上越走越遠。」

據美國之音報導，英國政府13日起訴3名男子，指控他們違反《國家安全法》，涉嫌協助香港情報部門和外國干預，其中名為袁松彪的男子據信是香港駐倫敦經濟貿易辦事處（Hong Kong Economic and Trade Office, HKETO）行政經理。3人13日在倫敦裁判法院出庭應訊後獲准保釋，但都被禁止離境。

報導指出，3人被指控在英國為香港情報機構收集情報、進行監控及欺詐行為，他們以在英國的香港流亡社運和民主派人士為目標，收集與這些人相關的情報，還曾試圖強闖民宅。

據自由亞洲電台報導，一批香港示威者14日進行抗議，批評香港經貿辦已淪為「間諜追蹤辦」，抗議者要求英國政府嚴正執法、關閉香港經貿辦。

英國港僑協會共同創辦人鄭文傑前往香港經貿辦門口喊話，「你們從事侵害民主價值的行為，可以在香港和中國藉體制的力量、國家的資源為所欲為，但是在英國，我們絕不姑息。我也呼籲在這幢建築物內工作的人員，走出來面對民眾的呼聲」

香港特首李家超14日回應，強調不接受任何對特區政府的「無理指控」，要求英國政府公正處理相關案子，確保有關人士權益，並稱，任何干預經貿辦的工作，都是違反自由貿易及自由經濟原則。

美國之音報導指出，媒體聯絡英國外交部，要求對召見鄭澤光一事發表看法，並未收到立即的回應。