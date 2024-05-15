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陸智庫：菲去年補給坐灘軍艦次數增 2024年補給次數繼續增長

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
菲律賓補給「馬德雷山號」次數2023年較2022年增加，陸智庫認為2024年將續增加。 路透
菲律賓補給「馬德雷山號」次數2023年較2022年增加，陸智庫認為2024年將續增加。 路透

設於北京的大陸民間智庫「國觀智庫」4日發布菲律賓侵占南沙群島島礁的建設研究報告。報告顯示，2022年菲律賓海軍對仁愛礁上非法「坐灘」軍艦共進行了11次物資補給，2023年實施了14次。該智庫專家對《環球時報》記者表示，當前事態發展表明，2024年菲律賓對非法「坐灘」軍艦實施補給的次數正在繼續增長。

報告也指出，菲律賓侵占了馬歡島、中業島等數個島嶼。 2022年前，菲律賓在佔領的島礁上較少進行建設，但之後加快了建設行動。當年3月，菲律賓在馬歡島建造了一個新的直升機停機坪；5月，菲律賓海岸防衛隊在馬歡島等建立了指揮觀察站。這些指揮觀察站監測周圍的船舶，並向菲海岸警衛隊總部通報訊息。 2024年1月，菲律賓眾議院撥款委員會副主席表示，國會已撥款8億比索（1億比索約1,251萬元）在馬歡島建造一座新漁港。另外也撥款15億比索用於擴建中業島的機場。

《環球時報》報導，1999年5月，菲律賓海軍「馬德雷山號」登陸艦以「擱淺」「船體損壞需要修船」為藉口，開始了長達25年的非法「坐灘」。國觀智庫最新發布的報告顯示，「馬德雷山號」長期滯留，菲方派駐十餘名軍人駐守，造成侵占仁愛礁的事實。菲律賓西部司令部負責指揮南沙群島侵占島礁的駐軍，菲律賓海軍派出補給船，對南沙群島非法侵占島礁的駐軍補給。

至於2024年菲律賓向仁愛礁補給次數是否會繼續增長，國觀智庫海洋研究中心主任劉曉博14日對《環球時報》記者表示，2023年之前，菲律賓海軍對該「坐灘」軍艦每月補給一次，但在此之後，菲方的補給次數出現了增加。目前呈現的態勢顯示，2024年菲補給行動會持續增加。 「為了降低敏感性，菲律賓租用了民船，並在海岸警衛隊的船護送下對'馬德雷山'號進行補給，而不是軍用艦艇，但中方對菲企圖搭載建築資的行為是「零容忍」。

此外，菲律賓目前邀請國際媒體上運輸物資船，並公開炒作中國對其進行所謂的「攔截行動」，以博取國際社會的同情和支持。然而，報告配發的圖片顯示，與之前相比，2023年「馬德雷山」主甲板已經進行了部分加固和翻新，這表明菲律賓早就偷偷運送建材。

此前，菲方聲稱中國試圖在仙賓礁建造一個人工島嶼。對此，外交部發言人汪文斌13日表示，菲方多次散播謠言，蓄意抹黑中方，試圖誤導國際社會，這種行徑是徒勞無功的。

劉曉博認為，今年菲律賓將繼續推進對抗性的南海政策，中菲南海爭端可能進一步激化，其主要因素包括菲總統馬可斯的「親美」政策、美國及其盟友對菲的援助加大和《美菲共同防禦條約》的協防承諾。此外，菲律賓近年來在海上軍事力量上有所增強，這也為其行為提供了「底氣」。

對此，劉曉博說：「東協國家仍將是與中國一起維護南海和平穩定的重要力量。儘管東協各國對南海問題的關切和立場存在一些差異，但在南海問題上存在共識，即透過和平手段解決爭端，維護地區和平與穩定。

菲律賓

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