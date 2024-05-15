陸媒：荷蘭海軍士兵出現美軍駐沖繩基地，日外務省似不知情

大陸《環球時報》報導，有沖繩民眾近日發現，荷蘭海軍士兵的身影竟然出現在了駐沖繩美軍基地的訓練場上，雙方疑似進行軍事訓練，而種種跡象顯示，日本外務省似乎事先並不知情。 14日，發現此事的沖繩民眾對《環球時報》記者獨家講述了事件經過。

報導稱，今年45歲的宮城秋乃出生於沖繩縣宇流麻市浜比嘉島，高中開始參加反基地遊行活動。她14日對《環球時報》記者表示，3月下旬，她照例在美軍駐沖繩北部訓練場抗議，發現美軍卡車上出現數名穿著不同款式迷彩服的士兵。一般情況下，美軍卡車駛出北部訓練場之後會返回基地，但那次她親眼看到數輛卡車在訓練場進進出出，行動軌跡與平時不同。

發現異常情況後，宮城秋乃登入美國國防部下屬「國防視覺化資訊服務」（DVIDS）網站查詢，其中一篇文章內容顯示，2024年3月10日至24日，美軍和荷蘭海軍在沖繩叢林作戰訓練中心進行一項名為「叢林領袖課程」的訓練，表示「這項訓練旨在讓美國及其盟軍做好在艱苦叢林環境中的作戰準備。」宮城秋乃告訴《環球時報》記者，她隨即與沖繩防衛局取得聯繫，對方表示，對荷蘭士兵在駐沖繩美軍訓練場上進行訓練一事不知情。

報導稱，宮城秋乃認為，種種跡象顯示，日本外務省對此事事先似乎也並不知情。根據《沖繩時報》報導，外務省在回應相關問詢時稱，已同美國、荷蘭兩軍確認，確實有3名荷蘭士兵於3月進入美軍駐沖繩的北部訓練場，但外務省聲稱其目的是「視察」而非「訓練」。當被問及是否事先知情時，外務省表示「個別情況不能一概而論」。據悉，荷蘭士兵偽裝成一般乘客，搭乘商業航班從民用機場入境日本。

截至今天發稿時，《環球時報》記者查詢DVIDS網站，發現相關文章中已刪除關於「荷蘭海軍」的表述。日本放送協會（NHK）報告稱，《日美安全保障條約》允許美軍使用其在日本境內的設施和區域。換言之，美國以外的他國軍隊則不允許使用。然而，《琉球新報》稱，第三國軍隊在駐沖繩美軍基地進行訓練的案例時有發生，公開的只是冰山一角。

報導稱，5月15日，沖繩即將迎來所謂「回歸」日本本土52週年。領土面積僅佔日本全國0.6%的沖繩，承載了超過70%的駐日美軍基地。沖繩民眾多年來飽受美軍基地帶來的困擾，近年來日本政府右傾化嚴重，加速在沖繩的軍事部署，導致當地民眾生活在恐慌之中。

沖繩《琉球新報》報導稱，DVIDS發布的信息聲稱，美軍此項訓練是為幫助盟軍「熟悉作戰環境」。由此看來，未來不排除還有其他國家的士兵進入沖繩美軍基地進行作戰訓練，引發了人們對第三國勢力入駐沖繩美軍基地現象常態化的擔憂。

宮城秋乃表示，日本和荷蘭之間沒有相關文件，荷蘭士兵在沖繩引發的任何事件恐怕都無法追責。一旦這種現象常態化，無疑將加劇沖繩的緊張局勢。